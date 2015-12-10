Bakanlıktan doğalgaz ve soğuk hava uyarısı geldi

Bakanlık, cuma gününden itibaren büyük ölçekli gaz tüketimiyle öne çıkan İstanbul’u ve Marmara’yı vurması beklenen kara kış için hazırlık başlattı.

BOTAŞ, arztalep dengesini sağlamak için özel sektörün işlettiği doğalgaz santrallarına yazı yazarak gaz arzını bugünden itibaren yüzde 50 kısacağını duyurdu. Gaz tüketiminin daha da artması durumunda yeni önlemler devreye konulacak. Gaz- Bir Başkanı Yaşar Aslan, soğuk havanın yurdun tümünü etkilemesi halinde tüketimlerin çok yükseleceğini belirtti.

TÜKETİM PİK YAPACAK

İran’ın vanayı kısmasının ardından hemen bazı önlemler devreye alınırken, gaz akışının dünden itibaren yeniden normal seviyeye alınmasına karşın tedbirlere devam edildi. Kaynaklar, “Soğukların bastırmasıyla doğalgaz tüketimi artacak. Özellikle İstanbul’u içine alan Marmara’da gaz tüketimi artacak. Tüketim, pik yapacak. Soğuk kış günlerinde hiçbir sorun yaşanmaması için çalışmalar sürüyor” ifadesini kullanıyor. Halen, günlük 195 milyon metreküp olan günlük tüketimin, 225-230 milyon metreküpe kadar çıkabileceği kaydedilirken, arz güvenliği kapsamında özel sektör santrallarına gaz akışının yüzde 50 azaltılacağı belirtiliyor. Nitekim bazı şirketlerden dün KAP’a yapılan açıklamada uygulamanın başladığı görüldü. Gaz santrallarında kapasite kullanımı düşürülürken, hidroelektrik ve kömür santrallarında gerekli tedbirlerin alındığı ve daha fazla elektrik üretimi için talimat verildiği belirtiliyor. Elektrikte, tüm önlemlere karşın açık oluşması halinde arz-talep dengesini sağlamak için ‘gezdirilerek’ diye tanımlanan, saat bazlı bölgesel kesintilerin yapılması gündeme gelecek.

KONUTTA RİSK OLMAZ

Gaz-Bir Başkanı Yaşar Aslan, şehir girişlerinde doğalgaz basıncının şu anda normal seviyede olduğunu belirterek “Gazda bir risk olması halinde, gaz santralları ve büyük müşterilerde kısıntıya gidecek bir önlem paketi var. Gelecek soğuk hava yurdun tümünü etkilerse tüketimler çok yükselir. Konut tüketicilerinde sorun olmayacaktır” diye konuştu.

ELEKTRİĞİN YARISI DOĞALGAZDAN

Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 72 bin 455 megavat. Yakıt türlerine göre bu kurulu gücün yüzde 33.35’ini doğalgaz oluşturuyor. Hidrolik santralların kurulu güçteki payı yüzde 27.5, akarsu kaynaklı hidroliklerin payı ise yüzde 9.8. İthal kömürün oranı yüzde 6.73 olurken, linyit ve taşkömürünün payı yüzde 14.66 oranında bulunuyor. Doğalgazın kurulu güçteki payı yüzde 33.35 olmasına karşın elektrik üretimindeki payı % 45-50’lerde.

AKSA VE AKENERJİ’DE KAPASİTE YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Enerji yönetimi doğalgaz arzında bir sıkıntı olması durumunda önceden harekete geçerek bazı santrallara yazı göndererek ‘yarı kapasiteye’ düşün talimatı verdi. Ak Enerji tarafından dün Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada “İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgazda 10 Aralık Perşembe günü saat 08.00 itibarıyla kısıntıya gidildiği BOTAŞ’tan tarafımıza bildirilmiştir. BOTAŞ bildirimi doğrultusunda, Erzin Doğalgaz Çevrim Santralimiz de yarı kapasite ile gaz çekecektir. Bununla birlikte, bu olası gaz krizi şirketimizce öngörülerek aralıktaki kapasite satışlarımız sınırlı tutulmuştur” denildi. Aynı şekilde Aksa Enerji de dün KAP’a bir açıklama yaparak, BOTAŞ’ın bazı büyük santrallere gaz çekiş miktarlarını yüzde 50 kapasite ile sınırlamaları yönünde bildirimde bulunduğunu duyurdu.

BOTAŞ: İRAN’DAN GELEN GAZ YÜZDE 50 AZALDI, NORMALE DÖNÜYOR

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, İran’dan Türkiye’ye getirilen doğalgazın teslim basıncının 8 Aralık’ta saat 02.00 itibarıyla kontrat değerinin altına düştüğü için doğalgaz miktarında yarı yarıya azalma olduğu belirtildi. Açıklamada, durumun çetin kış şartları nedeniyle İran’ın artan doğalgaz tüketimi ve teknik sebeplerden dolayı oluştuğu ve bu ülkenin en kısa sürede normal gaz sevkıyatı için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiği kaydediirken dün sabahı itibarıyla alınan gaz miktarının kademeli olarak arttığı ve normal değerlere yaklaştığı ifade edildi.





İBRAHİM KALIN: İRAN’IN KESİNTİSİ TEKNİK İSRAİL’LE GÖRÜŞEBİLİRİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail’ın adım atması halinde, bu ülke ile doğalgaz görüşmesi yapılabileceğini belirtti. Kalın, İran gazındeki kesinti konusunda ise teknik arızadan dolayı kesinti yaşandığını dile getirerek, “Bununla ilgili BOTAŞ ve ilgili birimlerimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bu tür teknik şeyler olabilir. Kış aylarına giriyoruz. İran’ın da kendine göre ihtiyacı var, bizim de var” diye konuştu.

Kaynak : Habertürk