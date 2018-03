Baba Candır 20. Bölüm Fragmanı Dizi izle

Güney Kore dizisi olan “What Happens to My Family" dizisinden uyarlanan “Baba Candır” geçtiğimiz yıl Güney Kore’de 53 bölüm yayınlanarak 43 reytingle final yapmıştı.

Dizinin Yeni Bölümünde Neler Olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Yufkacı Salih'e Torun SürpriziEgemen'in oğlunun ortaya çıkması bütün aileyi karıştırır. Egemen yeni ailesine uyum sağlamaya çalışırken baba evinde bir oğlu olduğundan habersizdir. Hasan Haluk'un Ece ile arasındaki ilişkiyi öğrenmek için oğlunu yalan testine sokar. Kendine ev bakmaya giden Ece Haluk'tan yardım ister. Emrecan Ceylan'a kendini affettirmeye çalışır. Ceylan ise hastalanınca yardım istemek için Emrecan'ı değil Rüzgar'ı arayacaktır.

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?

Emrecan'ın Kendini Affettirme Çabaları... Ece ve Haluk'un arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Müge Haluk'a bir arkadaşının kızını ayarlar. Ece Haluk'u kızla baş başa bırakınca Haluk, Ece'yi kıskandırmak için kızı kullanır. Egemen'in düğünü için hazırlıklar son gaz devam ederken Ceylan düğünü bahane ederek kısa bir süreliğine eve döner. Emrecan kendini Ceylan'a affettirmek için her şeyi yapar. Düğün hazırlıkları dünürlerin arasının tekrardan gerilmesine sebep olur. Ceylan Rüzgar ile yüzleşir ve ona neden yalan söylediğini sorar.

GENEL KONU

Baba Candır dizisinin ana hikayesi Emrecan’ın 11 sene önce katıldığı bir okul gezisinde meydana gelen bir yanlış anlaşılma; daha doğrusu bir “şaka” sayesinde başlar ve yürür.

“Hayat tesadüflerle yürür” sözünü doğrular şekilde; Emrecan’ın, ilkokuldayken, Ürgüp Peri Bacaları’na düzenledikleri bir okul gezisi sırasında karşılaştığı akranı yaştaki bir kız, büyüdüğünde, hem başının bir numaralı belası hem de hayatının aşkı olacaktır.

Ceylan, doğma büyüme Ürgüplü, güçlü karakterli, güzel yüzlü, akıllı, uslu, iyi kalpli, çalışkan, ve şirin bir kızdır.

Emrecan ve yakın arkadaşı Rüzgar; ilkokul gezisi sırasında, okul arkadaşlarından ayrılıp, dar bir vadide bir başlarına gezinmeye başlarlar. Ve o anda Rüzgar göle düşer, yüzme bilmediği için boğulması an meselesidir. Emrecan, bir türlü suya atlayıp arkadaşını kurtarmaya cesaret edemezken ve Rüzgar, tam kendini suyun derinliğine bırakıp boğulmak üzereyken; o sırada tesadüf eseri ordan geçmekte olan, Ürgüp’ün yerlisi küçük kız Ceylan, koşarak geldiği göle atlar ve Rüzgar’ın hayatını kurtarır.

Emrecan, nerden çıktığını anlayamadığı cesur kızı görünce korkup kaçar. Rüzgar, ilk önce hayatını kurtaran Ceylan’a teşekkür eder. Ama diğer yandan da, aynı cesareti gösteremeyen Emrecan’a çok kızgındır. Ceylan, Rüzgar’a “ben bugün senin hayatını kurtardım, bana bir can borcun var, yani aslında kader bugün burda bizi birleştirdi” deyince; Rüzgar, “evet.. çok haklısın.. bence biz büyüyünce evlenmeliyiz” diyerek, çocuk aklıyla Ceylan’la alay eder. Ceylan, çok temiz kalpli, iyi niyetli, romantik bir kız olduğu için Rüzgar’ın bu alaycı sözlerini ciddiye alır, ona inanır. Ceylan’ın bu halini gören Rüzgar, kendi kimliğini gizleyip, kendisini Emrecan olarak tanıtır ve Ceylan’a “on bir sene sonra İstanbul’da, Ulus Parkı’nda buluşmaları gerektiğini ve ordan sonra evlenebileceklerini” söyler. Ceylan, bu söze de inanır. Rüzgar, öğretmenlerinin seslenişi ile koşarak gidip otobüslerine biner. Ceylan, on bir sene sonra evleneceği çocuğun arkasından el sallar.

Aradan 11 sene geçtikten sonra, Ceylan, 11 sene boyunca hiç unutmadığı Emrecan ile, yani aslında Rüzgar ile buluşmak için İstanbul’a gelir.

Ceylan, İstanbul’a geldiği anda; kader, bir kez daha elini çabuk tutacak ve bu defa da hakiki Emrecan ile Ceylan’ın yollarını kesiştirecektir.

Ceylan, Emrecan’ın evine gelip, babası Salih’e kendisini “gelin” olarak tanıtınca; birden bire işler karışacak ve tüm aile Emrecan’ın bu defa da başına bir “kız meselesi” çıkardığı için ona çok kızacaktır. Emrecan, bir yandan Ceylan’la hiçbir alakası olmadığını anlatmaya ve bunu ailesine ispatlamaya çalışırken; diğer yandan da Ceylan’la yakınlaşacak ve farkında olmadan ona aşık olmaya başlayacaktır.





Aile Değerlerini Önemseyen Dizi Baba Candır

Baba Candır dizisinin ilerleyen bölümlerinde Ceylan, asıl hayatını kurtardığı ve günümüzde ünlü bir pop star olan Rüzgar ile tanışacak işler daha da karışacaktır. Rüzgar da, Ceylan’ı tanıyınca ona aşık olacak ve bu defa da Emrecan, çocukluğundan beri baş rakibi olan Rüzgar’a, sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir mücadele vermeye başlayacaktır. Ceylan gerçeği öğrendiğinde duyguları ve verdiği söz arasında kalacaktır.

Salih’in kız kardeşi, evin sağduyu merkezi ve çocukların dadısı rolündeki Nermin hala, Libya’da bir inşaatta çalışan eşini kaybetmiş ve borçları yüzünden evsiz kalınca da abisinin evine sığınmıştır. Nermin hala, çocuklara karşı çok “yufka yürekli” davrandığı için abisine çok kızmaktadır. Bu nedenle evin halası, evin babasına göre daha katı ve sert kuralları olan bir disiplin merkezidir.

- Baba Candır dizisinde tüm karakterlerin hikayeleri “aile değerleri” üzerinde birleşir.

- Çoğu zaman varlığını çok önemsemediğimiz ailemiz aslında sahip olduğumuz en değerli şeydir.

- Sorularımızın cevapları, problemlerimizin çözümleri aslında hep ailemizdedir.

- Baba Candır dizisi unutulmuş değerleri gün yüzüne çıkarıyor.

Yönetmen :

Yusuf PİRHASAN

Yapımcı :

MF Yapım

Uzun yıllar önce eşini kaybedince, üç çocuğuna hem babalık hem annelik hem de "hayat koçluğu" yapmak zorunda kalmış, emektar bir yufkacı olan Salih'in başından geçen bazen neşeli, bazen de hüzünlü olayları anlatan Baba Candır dizisi Pazar akşamları TRT1'de.