Aziz Sancar özel davetle Ankara’da!

Prof. Dr. Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine çok ilgi gösterdiğini belirterek, "Çok sağolsun çok ilgi gösterdi. Allah razı olsun. Buradaki Türk bilimine nasıl katkım olur, onu konuşuruz" dedi.



Prof. Dr. Aziz Sancar, eşi Gwen Sancar ile birlikte THY'ye ait uçakla saat 16.20'de Stockholm'den İstanbul'a geldi. Prof. Dr. Aziz Sancar, bir süre Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda dinlendikten sonra saat 18.00'de THY'ye ait uçakla Ankara 'ya hareket etti. Sancar, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere selam vererek el salladı.

Esenboğa Havalimanı VİP Salonu'ndan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sancar, "Bu kadar sevildiğimi bilseydim daha önce gelirdim. Gerçekten çok duygulandım. Bütün Türk kardeşlerime, bütün memleketime çok teşekkür ediyorum, sağolun. Allah sizden razı olsun" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, Anıtkabir'e gideceğine ilişkin soruya, "Ödül Anıtkabir'de kalacak. Genelkurmay Başkanı ile görüşmem olacak, teferruatları konuşacağız" karşılığını verdi.

"ÇOK SAĞOLSUN, ÇOK İLGİ GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel daveti üzerine geldiğinin hatırlatılması üzerine Sancar, "Çok sağolsun çok ilgi gösterdi. Allah razı olsun. Buradaki Türk bilimine nasıl katkım olur, onu konuşuruz" dedi.

Etnik köken tartışmaları Aziz Sancar'ı kızdırdı

Sancar'ın kardeşi Hasan Sancar ise duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyerek, "Ailece çok mutlu olduk. Hem kendi adımıza hem ülkemiz adına, bütün Türk alemi adına çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Hasan Sancar, kardeşi Aziz Sancar'ın uzun yıllardır bilimsel araştırmalar yaptığını kaydederek, "Biz çoktandır bekliyorduk. Su uyur, düşman uyumaz. Engellendi. 10 sene evvel Nobel'i alması gerekirdi. Gücüyle Allah'ın izniyle aldı. İnşallah seneye Tıp Ödülü gelecek" dedi.

Aziz Sancar'ın ağabeyi Tahir Sancar da, Nobel Ödülü gururunun Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu dile getirerek, "Bizi yetiştiren öğretmenlerimizin ellerini öperiz. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ni payidar etsin. Cumhurbaşkanımıza da bu lütuflarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya ödülünü İsveç Kralı 16'ncı Gustaf'ın elinden almıştı

gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu haritalandıran araştırmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne değer görülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar'ı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

AZİZ SANCAR KİMDİR?

Aziz Sancar, Kuzey Karolayna Üniversitesi Tıp Okulu Biyokimya ve Biyofizik profesörüdür. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edilen üç Türk’ten biri olmuştur.Aziz Sancar Savur-Mardin'de, 1946 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı, ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı.

Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştıktan sonra, Dallas'ta Teksas Üniversitesinde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde 1977 yılında tamamladı. Dr. Sancar Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada da DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde çalıştı. Aziz Sancar, kanser tedavisinde 'ritmik saat' 'DNA tamiri' ve 'hücre döngüsü kontrol noktası' gibi konularda buluşuna imza atarak dünyaca çapında üne kavuştu.

Aziz Sancar 288 makale ve 33 kitap yayınladı. Prof. Sancar, ABD'de Ulusal Bilimler Akademesi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesi ve Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Sancar, Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor ve UNC-Chapel Hill'de bir profesördür. Aziz Sancar son olarak da Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.