Azap Korku Filmi Fragmanı film izle



Dilek Keser ve Ulaş Güneş Kacargil ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metrajlı film olan Azap'ın başrolünde beyazperdedeki ilk oyunculuk deneyimiyle İrem Deniz yer alırken kendisine Ayşe Selen, Dilşah Demir, Ayşin Yeşim Çapanoğlu ve Sonya Dicle Akbaş gibi isimler eşlik ediyor. Korku türündeki filmin yapımını ise Don Kişot Yapım üstleniyor.

Genç bir öğretmen olan Ayşin, ataması yapılan köyle ilgili internet araştırmasında; geçmişte cinlerle yaşananlara ait korkunç haberleri görür. Arkadaşlarının Ayşin’e düzenlediği veda partisinde, bu konuyla ilgili çıkan tartışma inatlaşmaya döner ve fincanla cin çağırma seansı ile içinden çıkılmaz, gerilim ve korku dolu anlar yaşanır. Köye ancak gece ulaşan Ayşin, tedirgin ve gizemli anlarla dolu kısa bir yolculuk sonrasında, Fatma Ana’ya misafir olur. Ayşin, Fatma Ana’dan köyün bir düğün hazırlığı içerisinde olduğunu öğrenir. İlk gece uykuya yattıktan sonra her uyandığında yine geceyi yaşayan Ayşin, ne olduğunu anlayamadığı ve gerçeklikten ayıramayacak kadar inandırıcı olan korkunç ve gerilimli karabasanlar, hayallerle dolu üç gece geçirir. Köyden kaçmaya çalışan Ayşin, düğün hazırlığının hayatının Azap’ı için yapıldığını anlayacaktır.