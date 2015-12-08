AZ TV Canlı İzle - AZ TV Biss Key - İdman Azerbaycan Tv Canlı İzle - İdman Azerbaycan Tv Bis Key - Az Space Uydu Frekansı

Azerbaycan'ın son yıllarda avrupa futboluna merak sarmasından sonra Azeri Tv Kanallarıda Şampiyonlar ligi ve Uefa Avrupa Ligi Yayın haklarını almaya başladırlar. Başta Az Tv ve İdman Tv olmak üzere bu iki kanal Tüm Şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi maçlarını yayınlıyor. Ülkemizde Bazı Şampiyonlar ligi ve avrupa ligi maçları şifreli platformlardan izlensede normal uydu üzerinden frekans ekleyerek bazı vatandaşlarımız istediği maçı İdman tv ve Az Tv üzerinden izleyebiliyor. Bu konudaki tek önlem ise BİSS KEY adı verilen şifreleme sistemi. Ve çanagınızın Azeri Uydusuna çevrilmiş olması gerek. Alt kısımdaki bilgileri kullanarak Az Tv ve İdman Tv yi Ekleyebilirsiniz.Frekans bölümü : 11169 H 20400Biss KEY bölümü: 345 345 00 345 345 00Az Tv izlemek için Alttaki Frekansı ekleyiniz.Frekans bölümü : 11169 H 20400Biss KEY bölümü: 123 456 00 654 321 00