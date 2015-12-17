Ayşenur Balcı Evli mi? - Evleniyor mu? - Periscope - Sevgilisi var mı? Sevigilisi kim? Hakkında Tüm Bilinmeyenler!

Olaylı yarışmacıları ve güçlü jüri üyeleriyle adından söz ettiren Ayşenur Balcı'nın itirafı yarışma programına damga vurdu. Ayşenur Balcı ve jüri üyesi Nur Yerlitaş arasındaki diyalog şaşırttı. Yarışmanın sempatik jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın Ayşenur Balcı'nın sevgilisini gördüğünü ve ne zaman nişanlanacaklarını sorması üzerine, başarılı yarışmacı sözlendiklerini açıkladı. Tüm jüri üyeleri ise seni bizden istesin göndermesinde bulundu.

PERİSCOPE'TA SOYUNMASI OLAY OLMUŞTU

Yarışmanın en genç isimlerinden olan Ayşenur Balcı, yarışmadan önce periscope yayınıyla gündeme gelmiş, erkek arkadaşının yanında yarı çıplak bir şekilde binlerce kişiye görüntü vermesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yaptığı harekete anlam verilemeyen Ayşenur Balcı'nın görüntülerdeki davranışları ise 'Uyuşturucu mu almış' gibi soruların sorulmasına neden olmuştu.