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Ayşenur Balcı Evli mi? - Evleniyor mu? - Periscope - Sevgilisi var mı? Sevigilisi kim? Hakkında Tüm Bilinmeyenler!
Bu tarz benim yarışmasına katıldıktan sonra ismini duyuran güzel Ayşenur Balcı periscope'de yaptığı canlı yayının ardından sosyal medya'da isminden çok bahsettirmişti, yarışmada sözlendiğini belirten 20 yaşındaki güzelin erkek arkadaşının kim olduğu merak konusu, Ayşenur Balcı Evli mi? - Evleniyor mu? - Periscope - Sevgilisi var mı? Sevigilisi kim? Hakkında Tüm Bilinmeyenler! haber detayından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz
17 Aralık 2015 Perşembe 17:38
Bu tarz benim yarışmasına katıldıktan sonra ismini duyuran güzel Ayşenur Balcı periscope'de yaptığı canlı yayının ardından sosyal medya'da isminden çok bahsettirmişti, yarışmada sözlendiğini belirten 20 yaşındaki güzelin erkek arkadaşının kim olduğu merak konusu, Ayşenur Balcı Evli mi? - Evleniyor mu? - Periscope - Sevgilisi var mı? Sevigilisi kim? Hakkında Tüm Bilinmeyenler! haber detayından tüm bilgilere ulaşabilirsiniz
Olaylı yarışmacıları ve güçlü jüri üyeleriyle adından söz ettiren Ayşenur Balcı'nın itirafı yarışma programına damga vurdu. Ayşenur Balcı ve jüri üyesi Nur Yerlitaş arasındaki diyalog şaşırttı. Yarışmanın sempatik jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın Ayşenur Balcı'nın sevgilisini gördüğünü ve ne zaman nişanlanacaklarını sorması üzerine, başarılı yarışmacı sözlendiklerini açıkladı. Tüm jüri üyeleri ise seni bizden istesin göndermesinde bulundu.
PERİSCOPE'TA SOYUNMASI OLAY OLMUŞTU
Yarışmanın en genç isimlerinden olan Ayşenur Balcı, yarışmadan önce periscope yayınıyla gündeme gelmiş, erkek arkadaşının yanında yarı çıplak bir şekilde binlerce kişiye görüntü vermesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yaptığı harekete anlam verilemeyen Ayşenur Balcı'nın görüntülerdeki davranışları ise 'Uyuşturucu mu almış' gibi soruların sorulmasına neden olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:Ayşenur Balcı
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