Avrupa Birliği “Türkiye’de Alınan Karar Endişe Kaybı”

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Genişleme Komiseri Johannes Hahn: “Bugün alınan karar ciddi bir endişe kaynağı. Dokunulmazlık, uluslararası tavsiyelere uygun olarak, ayrımcı olmayan temelde herkese uygulanmalı ve dokunulmazlığı kaldırmaya yönelik kararlar şeffaf kritere göre ve bir siyasi değerlendirmeye konu olmaksızın her spesifik dosyanın gereklerine uygun alınmalı. Yasa ve anayasanın dar yorumlanması Türk parlamentosunun üyelerinin ifade özgürlüğü açısından risk oluşturmayı sürdürüyor. Parlamento üyelerinin işlediği iddia edilen yanlışlar ve suçlar uygun sürece tabi olmalı.”

AP Başkanı Martin Schulz: “Oylama doğrudan AKP muhaliflerini hedef alıyor. Türk demokrasisine ve siyasi özgürlüğe darbe niteliğinde. Avrupa değerleriyle ara açılıyor.”

AP Türkiye Raportörü Kati Piri: “Tarihi bir hata. Türkiye’de karanlık günler. Muhalefet partisi HDP ’nin seçilmiş milletvekillerini susturmak demokratik standartlardan belirgin bir uzaklaşma.”

AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Rebecca Harms: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık yetkisini güçlendirme hedefiyle Türk siyasetini ve devletini yeniden tasarlıyor. Karar, hemen hemen tüm milletvekilleri için yargı süreci başlatılacağından ve sonucunda koltuklarını kaybedeceklerinden Meclis’teki muhalefete belirleyici bir darbe.”

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: “Türkiye’deki siyasi üslupta artan kutuplaşma bizde endişe yaratıyor. Toplumdaki tüm grupların parlamentoda temsil edilmesi, demokrasinin iç istikrarı açısından önem taşımaktadır. Basın ve ifade özgürlüğü, milletvekillerinin görevlerini özgürce yapabilmeleri açısından da önemli.”