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ATV Kanalının Sevilen Dizisi Kırgın Çiçekler 32. Son Bölüm Fragmanı İzle

Kırgın Çiçеklеr 32. Bölüm Fragmanı - 8 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi ATV - Tаnıtım Fragmanı çıktı Izlе hаkkındа mеrаk еdilеn dеtаylаr hаbеrimizdеdir. ATV sevilen dizisi Kırgın Çiçеklеr bu hafta heyecan dоlu yеni bölümüylе sеyircilеri еkrаnа kilitlеyеcеk. Dizidе bu hafta nеlеr оlаcаk ?

ATV Kanalının Sevilen Dizisi Kırgın Çiçekler 32. Son Bölüm Fragmanı İzle

 ATV sevilen dizisi Kırgın Çiçekler bu hafta heyecan dolu yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek.Dizide bu hafta neler olacak? ATV Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip etmeye devam edin.

Dizinin Bu haftaki bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Gökhan'ın ölümüyle alt üst olan Cemre, kimseye haber vermeden kaybolur. Feride, aldığı bir telefonla onu bulmaya gider. Meral, yurttan ayrılıp Seher ile yaşamaya başlar. Seher, kızını kendi çevresinden saklarken dikkatleri üzerine çeker. Gökhan'ın şüpheli ölümü herkeste şok etkisi yaratır. Polis tarafından kamera kayıtlarının olabileceği açıklanınca Nazan, korku içinde kalır. Kızlar katili bulmak için görüntülerin peşine düşer...
Dizide Geçen Hafta Neler Oldu ? 

Tehditlerinin boş olmadığını göstermek isteyen Kemal, kızları korku dolu bir sabaha uyandırır. Meral, annesine kavuşur. Seher, kızını bağrına basar ancak onunla beraber yaşamak için bir çözüm bulmak zorundadır. Feride, Seher'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. Gökhan, Cemre'nin mirasının çalındığını öğrenir. Nazan, gerçeği açıklamasından korktuğu Gökhan'ın peşine düşer. Suçunu kimsenin öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazırdır...

Kırgın Çiçekler Yayınlanmış  Fragmanını İzlemek İçin Tıklayın

Kırgın Çiçekler Yeni Bölüm Fragmanını Resmi Sitesinden İzlemek İçin Tıklayın

GENEL HİKAYE

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor.

Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat… 

Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlıyor.

YAPIMCI: NTC MEDYA

OYUNCULAR 

ÖZGÜR ÇEVİK (TOPRAK), İPEK KARAPINAR (FERİDE), BİRAN DAMLA YILMAZ (EYLÜL), MEHMET AYKAÇ (SERKAN), VEDA YURTSEVER (NAZAN), SACİDE TAŞANER (NERİMAN), ZEYNEP IRGAT (HEDİYE), GÖKÇE AKYILDIZ (SONGÜL), HAZAR MOTAN (CEMRE), ÇAĞLA IRMAK (KADER), ALEYNA SOLAKER (MERAL), ARİF DİREN (GÜNEY), NİL KESER (DEFNE), CANSU FIRINCI (KEMAL), DERYA ARTEMEL (MESUDE), ESMA YILMAZ (BÜŞRA), ZEYNEP PARLA (CANSU), ERDAL BİLİNGEN (TEVFİK), YUNUS EMRE TERZİOĞLU (CENK), DİLARA MÜCAVİROĞLU (ALEYNA), SEDA GÜNGÖR (MERVE), BURAK ASLAN (BURAK)
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Anahtar Kelimeler:
Kırgın çiçekler
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