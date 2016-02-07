ATV Kanalının Sevilen Dizisi Kırgın Çiçekler 32. Son Bölüm Fragmanı İzle

ATV sevilen dizisi Kırgın Çiçekler bu hafta heyecan dolu yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kilitleyecek.Dizide bu hafta neler olacak? ATV Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için haberimizi takip etmeye devam edin.
Dizinin Bu haftaki bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar
Gökhan'ın ölümüyle alt üst olan Cemre, kimseye haber
vermeden kaybolur. Feride, aldığı bir telefonla onu bulmaya gider. Meral, yurttan ayrılıp Seher ile yaşam
aya başlar. Seher, kızını kendi çevresinden saklarken dikkatleri üzerine çeker. Gökhan'ın şüpheli ölümü herkeste şok etkisi yaratır. Polis tarafından kamera kayıtlarının olabileceği açıklanınca Nazan, korku içinde kalır. Kızlar katili bulmak için görüntülerin peşine düşer...
Dizide Geçen Hafta Neler Oldu ?
Tehditlerinin boş olmadığını göstermek isteyen Kemal, kızları korku dolu bir sabaha uyandırır. Meral, annesine kavuşur. Seher, kızını bağrına basar ancak onunla beraber yaşamak için bir çözüm bulmak zorundadır. Feride, Seher'in bir şeyler sakladığından şüphelenir. Gökhan, Cemre'nin mirasının çalındığını öğrenir. Nazan, gerçeği açıklamasından korktuğu Gökhan'ın peşine düşer. Suçunu kimsenin öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazırdır...
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GENEL HİKAYE
Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor.
Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat…
Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlıyor.
YAPIMCI: NTC MEDYA
OYUNCULAR
ÖZGÜR ÇEVİK (TOPRAK), İPEK KARAPINAR (FERİDE), BİRAN DAMLA YILMAZ (EYLÜL), MEHMET AYKAÇ (SERKAN), VEDA YURTSEVER (NAZAN), SACİDE TAŞANER (NERİMAN), ZEYNEP IRGAT (HEDİYE), GÖKÇE AKYILDIZ (SONGÜL), HAZAR MOTAN (CEMRE), ÇAĞLA IRMAK (KADER), ALEYNA SOLAKER (MERAL), ARİF DİREN (GÜNEY), NİL KESER (DEFNE), CANSU FIRINCI (KEMAL), DERYA ARTEMEL (MESUDE), ESMA YILMAZ (BÜŞRA), ZEYNEP PARLA (CANSU), ERDAL BİLİNGEN (TEVFİK), YUNUS EMRE TERZİOĞLU (CENK), DİLARA MÜCAVİROĞLU (ALEYNA), SEDA GÜNGÖR (MERVE), BURAK ASLAN (BURAK)