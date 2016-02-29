ATV Eve Dönüş Dizisi Son Bölüm izle dizi hakkında güncel son dakika bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eve Dönüş Çarşamba akşamı son bölümü yayınlandı.Her bölümde yer alan sürprizlerle dolu etkileyici sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi. Eve Dönüş son bölümünde neler yaşandı? Leyla, Aras'ın kendi kardeşi olduğunu öğreniyor ve bunalıma giriyor... Eve Dönüş son bölüm izlemek ve ayrıntılar için haberimizi takip etmeye devam edin...





ATV'de yayınlanan Eve Dönüş'te dün akşam yayınlanan bölüm yine etkileyici sahneleriyle ekrana geldi. Cansel Elçin'in 'Yusuf' karakterini canlandırdığı dizide 'Leyla' rolüne ise Dilşad Çelebi hayat veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici ve sürprizlerle örülü öyküsü ile dikkatleri çeken Eve Dönüş dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?





Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun yazdığı dizinin yapımcılığını Yalçın Şen, yönetmenliğini ise Kartal Çidamlı yapıyor.





Eve Dönüş Son Bölümde Neler Oldu?

Leyla'nın ölü bildiği annesi Şayan yıllar sonra geri gelir. Canan'ı yaralayarak, suçu Leyla'nın üstüne atar. Hastanede ellerini kelepçeli görünce çılgına dönen Leyla, olay gecesini hastalığı yüzünden hatırlayamamaktadır. Hapse gönderilen Leyla yıkılır. Nalan, Leyla'nın kendine gelebilmesi için Yusuf'tan Elif'i bulup, getirmesini ister. Canan'ı terk eden Kürşat, Elif'le birlikte bir otele yerleşir. Kürşat, Elif'le birlikte olduğunu unutur ve kendini alkole verir. Elif babasını yerde baygın yattığını görünce öldüğünü zanneder, oteli ayağa kaldırır. Kürşat'ın alkolle baş edemeyip, Elif'in hayatını tehlikeye attığını gören İpek ise, Elif'in Leyla ile kalması için bir hamle yapar fakat Leyla hapistedir ve Elif mahkeme kararıyla sosyal hizmetlere verilir. Şayan'ın müdahalesiyle Elif kötü şartlardaki bir yere gönderilir. Leyla'yı hapiste, Elif'i yetimhanede zor günler beklemektedir. Yusuf, Leyla'yı ve Elif'i kaçırmaya karar verir ama Şayan'ın yaptığı hain planı hesaba katamaz.



Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? Eve Dönüş son bölümü ve yeni bölüm fragmanını izlemek için haberimizin devamındaki linklere tıklayınız.









Eve Dönüş Genel Hikayesi





Bir anne çocuğundan vazgeçebilir mi? Peki ya her şeyinizi kaybederseniz? Yusuf ailesiyle birlikte mazbut bir hayat süren kendi halinde bir balıkçıdır. Pınar ise İstanbul cemiyetinin zengin ve saygın ailelerinden birinin kızıdır. İkisi de mutlu mesut yaşarlarken, korkunç bir olay yolları asla kesişmeyecek Pınar ve Yusuf'u bir araya getirir. İkisinin de tek bir amacı vardır. Hayatlarını altüst eden insanlardan intikam almak!





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