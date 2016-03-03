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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26. yeni son bölüm fragmanı dizi izle

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 25. bölüm tüm heyecanı ile devam etti, son bölümdeki olayların ardından yeni bölümde heyecan dorukta, ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26. yeni son bölüm fragmanı dizi izleme bilgilerine haberimiz detayından ulaşabileceksiniz..

ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26. yeni son bölüm fragmanı dizi izle

 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25. bölümde; boşanma konusunda direten Meryem’in karşısında Hızır’ın sabrı tükendi. Meryem çocuklarını da alıp gitmek ister fakat Hızır engeline takıldı. Hızır, Meryem’e yalnız girdiği evden yalnız çıkacaksın diyerek sadece bir çanta ile evden atar. Amacı ailesini bölmeye çalışmanın aksine bir arada tutmak iken Meryem elinde bavuluyla kalakalır.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Nazlı ise oğlunun sünneti bahanesiyle ailenin yakın çevresini evinde ağırlayarak insanlara kendini kabullendirme gayesine neredeyse ulaşır. Tüm ailenin yıkılmasına sebep olan ayrılık Nazlı’nın elini kuvvetlendirdi.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlker, Viktor’un planlarını uygulamaya devam ederken Hızır ailesinin canına kasteden adamları bulmaya çok yaklaştı. Şüphelerinden emin olmak adına Ünal Kaplan’dan toplantı talep etti; fakat ticaret yapmak yerine sadece birbirinin arkasından iş çevirenlerin olduğu masada hiç ummadığı bir tavırla karşılaşacaktı.
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