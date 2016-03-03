ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26. yeni son bölüm fragmanı dizi izle

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25. bölümde; boşanma konusunda direten Meryem’in karşısında Hızır’ın sabrı tükendi. Meryem çocuklarını da alıp gitmek ister fakat Hızır engeline takıldı. Hızır, Meryem’e yalnız girdiği evden yalnız çıkacaksın diyerek sadece bir çanta ile evden atar. Amacı ailesini bölmeye çalışmanın aksine bir arada tutmak iken Meryem elinde bavuluyla kalakalır.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25. bölümde; boşanma konusunda direten Meryem’in karşısında Hızır’ın sabrı tükendi. Meryem çocuklarını da alıp gitmek ister fakat Hızır engeline takıldı. Hızır, Meryem’e yalnız girdiği evden yalnız çıkacaksın diyerek sadece bir çanta ile evden atar. Amacı ailesini bölmeye çalışmanın aksine bir arada tutmak iken Meryem elinde bavuluyla kalakalır.