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ATV Dizisi Yeter 8. son bölüm Fragmanı izle

Yeter 8. bölüm Fragmanı - 18 Şubаt 2016 Pеrşеmbе ATV - Fragmanı Yayınlandı Mı? Izlе hаkkındа mеrаk еdilеn dеtаylаr hаbеrimizdеdir. Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ailе içi şiddеtin оrtаyа çıkаrdığı duygusаl ve tоplumsаl trаvmаlаrı da gözlеr önünе sеriyоr. Fаrklı ve еtkilеyici sеnаryоsuylа kısа zаmаndа izlеyicilеrin ilgi оdаğı оlаn Yeter dizisi yeni bölümündе nеlеr оlаcаk ?

ATV Dizisi Yeter 8. son bölüm Fragmanı izle

 Yeter yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Aile içi şiddetin ortaya çıkardığı duygusal ve toplumsal travmaları da gözler önüne seriyor. Farklı ve etkileyici senaryosuyla kısa zamanda izleyicilerin ilgi odağı olan Yeter dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği, senaryosunu Vilmer Özçınar ve Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Yeter'de, Pelin Karahan, Yurdaer Okur başrolleri paylaşıyor. Dizide, Korel Cezayirli, Ayşin Yeşim Çapanoğlu, Fatih Koyunoğlu, Selen Domaç, Tolga Evren ve Osman Albayrak da rol alıyor. Yeter yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Aylin çaresizce Duru'yu bulmaya çalışırken, eve bir not gelir. Kaçıran kişiler kızına karşılık para istemektedir. Aylin Yekta'yı polise gitmemeye ikna eder. Ancak buluşma yerinde onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Daha yaşadıklarının şokunu atlatamadan, Yekta onu yeni bir oyun oynamakla suçlar. Zafer ise, kızını kaybetmenin acısıyla ve Yekta'nın baskısıyla Coşkun'la hesaplaşmaya adım adım hazırlanır. Bütün bunlar olurken Aylin yaşananlardan dolayı kendini suçlamakta, kızına sağ salim kavuşmak için zamana karşı yarışmaktadır. 

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu?  

Selçuk'un kaza haberiyle hastaneye koşan Aylin, Handan ve Uras'ı yeni bir şok beklemektedir. Yekta, Selçuk'u ameliyat edecektir. Uras buna engel olmaya çalışırken; Ada babasını kurtaracak tek kişinin Yekta olduğuna inanmaktadır. 
Yekta'nın oyununa geldiğini bilmeyen Coşkun; arabanın içinde uyandığında polis peşindedir. Selçuk'u öldürmeye teşebbüsten aranmaktadır. 
Yaşadığı acının etkisiyle beş yıl önce olanları sorgulamaya başlayan Handan; Aylin'in ondan hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamlenin herkesi ve her şeyi yerle bir edeceğini bilen Aylin'in çocuklarını alıp hemen kaçmaktan başka çaresi yoktur. Öte yandan Yekta da adım adım başlattığı oyunu büyük bir şovla kapatmaya hazırlanmaktadır. 

Yeter Dizisi Yayınlanmış Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız

Yeter Dizisi Yeni Bölüm Fragmanını Resmi Sitesinden İzlemek İçin Tıklayınız

KONU

Dizide çaresiz bir annenin çocuğu için söylediği yalanın, etrafındaki hayatları nasıl söndürdüğü anlatılıyor. Hayatlar alt-üst olurken; karı-koca arasında yaşanan psikolojik savaşta, kadın ya esarete teslim olacak ya da cesaret göstererek çocuklarına ve kendine yeni bir hayat kuracaktır...
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