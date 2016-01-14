ATV Dizisi Kırgın Çiçekler Cemre Rolündeki Hazar Motan kimdir?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor.





Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat…

13 Aralık 1990 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Hazar Motan bir çok dizide rol almıştır. Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümü mezunu olan Hazar Motan’ın oynadığı diziler ise şu şekilde ; Yanlış Saksının Çiçeği Hesaplaşma Bizim Evin Halleri Aziz Nesin Öyküleri









Eylül, Kader, Meral, Songül ve Cemre… Dağılan yuvaların Kırgın Çiçekleri… "Kırgın Çiçekler" atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kırgın Çiçekler'in hikâyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu'na müdür olarak atanan Feride'nin; Eylül, Kader, Meral, Songül ve Cemre'nin yaşamlarına dokunmasıyla başlıyor.

16 yaşında üvey baba taciziyle sıkışmış Eylül… İki günlükken un çuvallarının üzerine terk edilmiş Kader… Gayri meşru olduğu için yuvadan atılan Meral… Annesi olmayan, babası da adam öldürmekten hapse girmiş Songül… Pamuklar içinde yaşadığı yuvadan sert bir şekilde kimsesizliğin ortasına düşen Cemre…

Ve hikâyenin tam ortasında Feride'ye olan aşkı uğruna savaşan biri: Toprak…

Çekimlerine Mayıs ayında başlanan dizinin yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit ALP üstleniyor, yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor. Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı Kırgın Çiçekler dizisi çok yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlıyor.