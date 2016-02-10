ATV Dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23. Son Bölüm Fragmanı İzle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…



Reytinglerdeki başarısıyla zirvedeki yerini koruyan Atv’nin yeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile geçtiğimiz saatlerde ekranlardaydı. Dizinin yayınlanan 22. bölümü izleyen herkesi heyecanlandırdı. Muhteşem bir finalin ardından izleyiciler bir sonraki bölümü merak etmeye başladı. Peki gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümde izleyiciyi ne sürprizler bekliyor?

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümü izleyicilerin merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23. Bölüm Fragmanı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haftalardır reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmıyor. Yeraltı dünyasındaki haksızlıklarla mücadele savaşı veren bir mafya babasının hayatının konu olduğu dizide işler iyice karışıyor.

Güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosu ile adından söz ettiren dizinin 22. bölümü bu akşam ekranlardaydı. Nefeslerin tutulduğu ve heyecanın giderek yükseldiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünden sonra izleyiciler yeni bölümü merak etmeye başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22. bölüm özeti

Çakırbeyli ailesinden iç kişinin masaya oturması herkesi şaşkına çevirmiştir. Tabi diğer taraftan düşmanların da hedefi haline gelmiştir. Ünal Kaplan veliaht olarak Alparslan'ı masaya oturtmuş ve kan davasını artık onun devam ettirmesini istemiştir. Veliaht tahtına oturan Alparslan intikam arzusuyla çıktığı yolda, çevirdiği oyunlar ona büyük engel olacaktır.

Meryem ise Hızır'dan boşanmaya kararlıdır. Ayrılama konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermek için avukata gider. Ancak bu boşanma fikri Hızır için aklına gelebilecek en son şeydir.

Meryem’in boşanma fikri Nazlı için büyük bir fırsattır. Meryem’den intikam almak için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine ant içmiştir.

Diğer taraftan İlyas ise bu duruma katlanamaz ve Meryem’e Nazlı’yı öldürüp çocuğu da onun yanına getireceğini söyler.