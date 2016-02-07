ATV dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22. Son bölüm yayınlanan Fragmanı izle

ATV'nin senaryosu ve hareketli kurgusuyla sevilen ve her bölümü merakla beklenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekranlara kilitleyecek.Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatıldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izlenme rekorları kırdı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve gelişmeler haberimizde...



Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar





Özlem'in ölümüyle birlikte yıkılan Alparslan'ı intikam ateşi sarar. Ünal Kaplan da veliahtı olarak Alparslan'ı seçerek kızını öldüren adamın akıbetini ona bırakır. Masada kendine yer bulan Alparslan'ın aklında ise sadece sevdiği kadının intikamını alıp kenara çekilmek yoktur. Çakırbeyli Ailesi'nden birinin sorgusuz sualsiz Ünal Kaplan'ın veliahtı olmayı kabul etmesi Hızır ve İlyas'ı çileden çıkarır. Ağabeylerinden onlara emanet kalan yeğenleri alenen ateşe atılmıştır. Nazlı ise bebeğinin doğumuyla birlikte yaşanan sıkıntıları bir nebze üzerinden atabilmişken diğer tarafta Meryem güçlükle savaşına devam eder. Dost bildiği insanların bebeği sahiplenip gözün aydına gittiklerini öğrenmesiyle sabrı taşar. Bu gidişatta O'nun için son çare olabilecek boşanma mevzusunu dile getirmesi ailesiyle karşı karşıya gelmesine sebep olur.



Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?







Şahin Ağa'dan sonra abisi Selim'i de bıçaklayarak kardeş kanı akıtan Mahmut'un yaşadığı herkes tarafından öğrenilir. Bu ölüm saçan hainin bir an önce bulunup yok edilmesi gerekmektedir. Mahmut ise Hızır Çakırbeyli'den çaldığı devlete ait olan paranın karşılığında Nevzat'tan yurt dışına çıkabilmek için pasaport ister. Bunu kabul eden Nevzat'ın planı ise başkadır. Hainin cezasını Hızır'a bırakır ve bunun sonucunda Mahmut'un yurtdışına mı yoksa yeraltına mı gideceği bilinmez. Mahmut'u zamanında yok etmediği ve yaşananlara sebep olduğu için İlker de boynunda bir urganla gezmektedir. O'nun cezasını Ünal mı yoksa yaşananlardan en büyük yarayı alan Hızır mı kesecektir? Son yaşanan hadiselerden dolaylı da olsa en yakın arkadaşı Yaren'in sorumlu olması Nazlıyı da olayların içine çeker. Çocuğunu böyle zor ve tehlikeli bir hayatın içinde büyütmekle ilgili endişeleri vardır. Meryem Çakırbeyli'nin ziyaretiyle birlikte bu korkuları kuvvetlenir. Belki de Nazlı için gitmek en hayırlısı olacaktır...

GENEL KONU





Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur...





Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...





Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...





Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...





Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...





Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.





YAPIMCI : Raci Şaşmaz





YÖNETMEN : Onur Tan





SENARYO : Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener





OYUNCULAR





Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli

Deniz Çakır

Meryem Çakırbeyli





Müjde Uzman

Nazlı Öztürk





Tarık Ünlüoğlu

Ünal Kaplan

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli





Yunus Emre Yıldırımer

Alpaslan Çakırbeyli

Sabina Toziya

Hayriye Çakırbeyli





Hakan Karahan

Özer Çetiner