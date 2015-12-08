ATV Canlı İzle - ATV Donmadan İzle - ATV Yayın Akışı ATV Canlı Donmadan HD İzle

ATV kanalı yapmış olduğu güzel projelerle ülkemizde en çok izlenen kanallardan bir tanesi haline gelmiştir.Seyircileri ekrana bağlayan dizileriyle, yayınladığı sinema filmleriyle ve programlarıyla izleyicilerin vazgeçilmez kanallarından bir tanesi olmayı başarmıştır.Zaman geçtikçe kırılacak reytin rekoru bırakmamıştır.Özellikle Türkiye tarafından yapılan geçmiş yılların en efsane dizilerinden Çocuklar Duymasın'ı ekranlarında göstermiş ve o dönemler belkide kanal tarihinin en önemli işinin imzasını atmayı başarmışlardır.Peki bugün Aralık yayın akışı nasıl ? Hangi dizi, programlar ekranlara gelecek ?