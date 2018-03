Asuman Krause Big Brother Türkiye hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu

* “Big Brother” ilk kez Türkiye’ye uyarlandı. Sunucusu olarak siz bu programı nasıl anlatırsınız?

- Bu bir reality show. Birbirlerini hiçbir şekilde tanımayan 8’i erkek 8’i kadın 16 kişi ile başlayan, halen 7 erkek ve 7 kadınla devam eden, bu akşam bir kişinin daha eleneceği programda, geriye kalan 13 kişi en az 100 gün “Big Brother Türkiye” evinde yaşayacak. “Big Brother” dünyadaki reality show’ların atası olarak biliniyor. Aslında şovdan çok, gerçek karakterlerle dolu senaryosuz bir dizi gibi. Ev halkı, her sabah “Big Brother” tarafından verilen yeni bir göreve uyanıyor ve izleyici de “Acaba bugün ne yapacaklar” diye bekliyor.

* Evin içinde neler oluyor?

- Evin en büyük özelliği, dış dünyayla temasa hiçbir şekilde izin verilmemesi. Evin içinde saat bile olmadığı için zaman kavramı da yok. Dışarıya çıkamıyorlar ve orada gerçek anlamda Big Brother’ın kurallarına göre yaşıyorlar.

* Bu evde kuralları Big Brother’ın koyduğunu ve ancak onun değiştirebileceğini söylüyorsunuz. Asla değişmeyecek kurallar neler peki?

- İlki az önce de söylediğim gibi, dış dünyayla hiçbir temasın olmaması. İkincisi, Big Brother’ın verdiği görevleri yerine getirmek. Üçüncüsü, ev halkı gitmesini istediği isimleri seçecek, halk da SMS ya da cep telefon ve tabletlerine indirdikleri Big Brother uygulaması ile evde kalmasını istediklerine oy verecek, yani son sözü söyleyecek. Dördüncüsü, Big Brother karşısında herkes eşittir. Beşincisi, pozitif olmak... O yüzden hep “az çatışma, bol eğlence” diyoruz.



100 GÜN EVDE KALMAYI BAŞARAN 1 MİLYONU ALIR

* 120 ülkede 320 sezon yayınlanmış bir programın Türkiye formatında sunuculuğu siz üstlendiniz. Bu süreç nasıl gelişti?

- Endemol Shine Türkiye ile daha önce de çeşitli projelerde çalışmıştım. “Wipe Out”, “Fear Factor” bunlardan sadece birkaçı. Big Brother da bir Endemol Shine yapımı. Bu dev prodüksiyonu Türkiye’ye getirmeye karar verdiklerinde akıllarına ilk ben gelmişim. Görüştük ve anlaştık. Bana da “Vav” dedirtecek kadar büyük bir iş.

* Yayınlanan ülkelerde “Big Brother”ın sunucuları parlayan yıldız olarak görülüyor. Özellikle İngiltere’de “Big Brother”ı tam 9 yıldır Alessia Marcuzzi sunuyor ve ülkesinde bir mega star kadar ilgi görüyor. Bu sizi heyecanlandırıyor mu?

- Amerika’da da öyle. 15 yıldır birinciliği kimseye bırakmıyor program... Haliyle “Big Brother”ın sunucuları da en az programın kendisi kadar ilgi görüyor. 2014’te dünyada 60 milyondan fazla kişi izlemiş bu reality show’u. Dünyanın en çok izlenen programını sununca pek tabii sen de ilgi odağı oluyorsun.

* Programın sonunda 1 milyon liralık rekor ödül var. Ev halkından birinci olan bu ödülü nasıl alacak?

- Şu an “Big Brother Türkiye” evinde 14 kişi var. Ve hatta bu akşam bir kişi daha elenecek ve 13 kişi kalacaklar. 100 gün sonunda hâlâ evde olan kişi o parayı alıp evden çıkacak ve yepyeni bir hayata başlayacak.

HİÇBİR YARIŞMACI BİRBİRİNİ TANIMIYORDU

* 37 bin 500 kişi başvuru yapmış programa... Bu bir rekor olsa gerek...

- Evet, rekor başvuru... Üstelik bunun büyük kısmı daha para ödülü açıklanmadan yapıldı. “Big Brother Türkiye” evinin ilk sezonunda yer almayı çok istediklerini söylediler. Her biriyle görüşüldü ve son ana kadar kimlerin seçildiği sır gibi saklandı. Yarışmacılar elemelerde de birbirlerini hiç görmedi. Eğer aynı anda birkaç kişi aynı odadaysa gözleri bağlandı ve tek tek çağrıldılar görüşme odasına.

* Siz, Türkiye’ye gelmeden ve sunuculuğunu üstlenmeden önce “Big Brother” izler miydiniz?

- Evet, Almanya’da yaşadığım ve ailem de Berlin’de olduğu için programı gayet iyi biliyorum. Arjantin’de de çok izlenilen bir format. “Fear Factor”ü sunmak için oraya gitmiştim ya, ondan biliyorum.

* İzleyiciyi bu programda en çok ne şaşırttı?

- Bu kadar büyük ve lüks bir evin inşa edilmesi... Herkes bu evi konuştu. Dünyadaki tüm “Big Brother” evlerinin en büyüğü kuruldu İstanbul’a. Tabii Big Brother’ın verdiği akıl sınırlarını zorlayan görevler de ilgi çekiyor. Binlerce görev arasından seçip Türkiye evine uyarladık onları. Bir de ev halkının eve girdikten sadece birkaç dakika içinde kaynaşması ilgi çekti galiba.

Hatta “Bunlar önceden tanışıyor mu?” diye soranlar oldu. Açıkçası ben de şaşırdım. Ama şu iyi bilinsin ki ev halkından bir kişi bile cast değil ve gerçekten hiçbiri eve girene kadar birbirini görmedi.

* İngiltere’de bir kez “Celebrity Big Brother” yapıldı. Size teklif gelse, yarışmacı olarak katılır mıydınız?

- Yok işte, katılmayayım diye sunuyorum ben (gülüyor). Yok ben yapamam, sunarken iyiyim işte. Bir de ev o kadar büyük ki, sanırım ben içeride kalmaya korkardım. Yok yok gerçekten çok korkardım.

7/24 STÜDYODAYIM

* “Big Brother Türkiye”deki sunuculuk görevinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bir kere işimi çok severek yapıyorum. Ben de Big Brother evine yakın bir yerde kendime ev tuttum ama neredeyse 7/24 stüdyodayım. Her an, her saniye evin içinde ne olduğunu merak ediyorum. O yüzden de kamera izleme odalarından çıkmıyorum. Teknik ekip ve kamera arkası günde üç vardiya değiştiriyor, ben gideni uğurlayıp geleni karşılıyorum. Heyecanım ilk günkü gibi, hiç geçmedi.