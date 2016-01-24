Askercell Abonelik Sms Paketi Nasıl Yapılır? Nasıl İptal Edilir? - Askercell Internet Paketleri Askercell Nedir?

Yaklaşık 5 ay öncesinde oluşturulan Askercell kısa sürede büyük bir artış meydana geldi. Askercell Nedir? Askercell Abonelik Sms Paketi Nasıl Yapılır? Nasıl İptal Edilir? Hepsi ve daha fazlası haberimizin detaylarında sizlerle...

Askercell Nedir Buna Abonelik Sms Paketi İptal Nasıl Yapılır

Hanife Baş

Terör olayları nedeniyle acı ve üzücü günler geçiren askerler telefona sarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin er ve erbaşlara yönelik cep telefonu hattı Askercell'de kullanım arttı. Ailelerini haberdar etmek isteyen askerlerin Askercell tarifesi kullanımında yüzde 20'ye yakın artışa neden olduğu öğrenildi.

Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile özel bir anlaşma yapan Turkcell ve Avea, Mehmetçiklere Askercell hizmeti sunuyor.

25 milyon dakika

Askerlerin aramalarını daha çok haftasonları yaptığı ve Çarşı izinlerinde kontör satın aldığı belirtildi. Sektörden alınan verilere göre, terör olaylarından sonra Askercell kontörü satışında yüzde 20 artış yaşanıyor, konuşma sürelerinde ise yüzde 25 artış var. Turkcell, Askercell'in şu anda 60 bin abonesi bulunduğunu açıkladı. Askerler ya da askere gidecek olanlar Askercell'e abone olabiliyor ya da numarasını taşıyabiliyor. Turkcell'in ilk 3 aylık verilerine göre, askerler ayda ortalama 270 dakika konuşuyor ve 310 kısa mesaj gönderiyor. 60 bin abone sayısına ulaşan Askercell'de askerlerin şimdiye kadar 25 milyon dakika konuşma yaptığı hesaplandı.

Askerlik yapanların resmi olarak telefon kullanımı yasak. Nisan ayında getirilen uygulamayla Genelkurmay Başkanlığı, kışlalarda cep telefonlarının belirli koşul ve saatlerde serbest bırakılmasına karar verdi. Bu tarihten beri er ve erbaşlar, onaylanmış cep telefonları üzerinden yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Turkcell ve Avea, 20 Nisan'dan itibaren Askercell servisiyle Mehmetçik'e hizmet vermeye başladı. Ancak Askercell kulllanımında kısıtlamalar bulunuyor. Ön ödemeli aboneler 15 TL'ye 400 dakika konuşma ve 5 TL'ye 1.000 SMS satın alabiliyor.

Faturasız hat hizmeti...

Askercell, bir faturasız hat hizmeti. Yalnızca TL yüklemeleri karşılığında kullanılabiliyor. Askercell'li olmak isteyenler cep telefonu bayilerine giderek bu hatta geçebiliyor. Sonra teyit mesajı gönderiliyor.

Gelen mesaja EVET yazılarak onay veriliyor. Bunda sonraki adım olarak da 5'i mobil, 2'si sabit numara hattı tanımlanıyor. Kullanıcılar Askercell'in aktif olup olmadığı ise *199# sorgusuyla öğrenme şansı da sahip. Kullanıcılar askerlik hizmetini bitirdikten sonra ise yine operatörlerinin bayisine giderek normal hatta geçebiliyorlar. Bu hat Türkiye'nin 81 ilinde bütün kışlalarda kullanılabiliyor.

'Cepten ÖTV alınmasın'

Sektör yetkilileri ise, harçlıklarının büyük kısmını cep telefonu alırken kullananların yanında bu parayı ödeyemeyip alamayan onbinlerce asker bulunduğunu belirterek, şu görüşleri dile getirdi: "Askerliğini bitirdikten sonra yüksek olasılıkla kullanamayacağı, radyosu, kamerası olmayan bir telefona 200 TL üzerinde para vermek zorunda kalıyorlar. Bu paranın 120 TL'si ÖTV'ye gidiyor. Askercell kullanan askerlerimizin kullandıkları telefonlardan alınan 120 TL ÖTV'nin alınmamasının, alınanlara iade edilmesinin, Mehmetçiklerimizi bu dönemde bir nebze de olsun motive edeceğine inanıyoruz."

'Üzerinde kamera yok'

Er ve erbaşları aileleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırmak moral ve motivasyonlarını yükseltmek için 5 ay kadar önce kışlalarda cep telefonu kullanmalarına bazı kısıtlamalarla birlikte izin verildi.

Askerlerin kullandığı cep telefonları bazı özelliklere sahip değil. Askercell telefonlarında kamera yok. Piyasada giriş seviyesindeki pek çok telefon bu tarifeden sonra Askercell uyumlu olarak satılmaya başladı.

İzin verilen cep telefonlarının radyo, ses kaydı, fotoğraf, video çekme özellikleri bulunmuyor. Kullanılan hatlar 18.00-18.00 saatleri dışında iletişime kapalı, data paketi yok ve sadece 7 numara ile konuşabiliyor.