Aşk Yeniden Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları

FOX TV'de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zeynep'le Fatih'in aşk hikayelerini eğlenceli bir dille anlatan Aşk Yeniden dizisi oyuncuları kimler? Hangi ünlü kimi canlandırıyor? Aşk Yeniden dizisi oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde



Zeynep Taşkın

Özge Özpirinçci

Güzel, alımlı ve doğal bir kız olan Zeynep, Karadenizlidir . Bazen patavatsız olabilecek kadar dobradır. Dışarıdan yıkılmaz bir dağ gibi görünse de, aslında çok narin bir kalbe sahiptir. İnsanlara yaralarını göstermekten hoşlanmaz. Güçlüyü oynamayı sever. Babasına aşk derecesinde bağlıdır ama onun kadar da inatçıdır. Kolay kolay geri adım atmaz. Haksız bile olsa bunu kabullenmekte zorlanır. Mücadeleci bir yapısı vardır. Esprili ve eğlencelidir. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Selim’dir, onun için dünyayı yakar. Yetiştirilme tarzı nedeniyle zaman zaman tutucu ve gelenekçi olabilir. Nitekim bu tutuculuğunu ilk bıraktığı anda da büyük bir hata yapmıştır. Artık aşka inancını kaybetmiştir zira oldukça büyük bir darbe yemiştir. Şimdi her durumda gardını alan Zeynep, artık yoğurdu üfleyerek yemektedir.





Fatih Şekercizade

Buğra Gülsoy

Fatih; yakışıklı, zengin, iyi eğitim almış bir gençtir. Aile değerlerine bağlıdır. Hayatın zorluklarını hiç görmemiştir ama muhallebi çocuğu da değildir. Aslında içinde her şeye karşı duracak kadar cesur bir kalp taşımaktadır içinde ama bunu kendisi de zaman içinde öğrenecektir. Sevdiği her şeye tutkuyla bağlanan biridir. Onu hayatta en çok zorlayan şey ailesinin kendisine yüklediği misyondur. Herkes onun için yaşıyor gibi görünse de aslında Fatih onlar için kendini feda etmektedir. Ta ki Zeynep’i görene kadar… Onu gördükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Fatih içindeki aşık adamı ve onun yapabileceklerini gördükçe kendisine inanamayacaktır.





Şevket Taşkın (Reis)

Tamer Levent

Zeynep’in babası Şevket Reis, Trabzon’lu bir balıkçıdır. Karadeniz gibi dalgalı, hırçın, deli dolu bir adamdır. Çevresinde çok sevilip sayılır. İyiliğine iyidir ama kini de dillere destandır. Kendisine yapılan bir şeyi unutmaz. Kafaya taktığı bir şeyle bıkmadan usanmadan uğraşır. Hayatta en değer verdiği kişi kızı Zeynep’tir. Kendisine yapılanı unutma ihtimali düşük de olsa vardır ama kızına yapılan hiçbir şeyi unutmaz. Keçi inadı vaktinde çok başını yakmıştır. Bu inat yüzünden kaybetmiştir hayatında deli gibi sevdiği tek kadın olan Meryem’i. Bir inat uğruna karısından boşanmış ve o acıyı 24 sene içinde taşımasına rağmen Meryem’i geri kazanmak için parmağını bile kıpırdatmamıştır





Gülsüm Şekercizade

Tülin Oral

80 yaşlarında bakımlı, çok şık, ve görgülü bir hanımefendidir. Fatih’in babaannesidir, soyu saraya dayanmaktadır. Osmanlı insanının görgüsünü tüm hayatına ve davranışlarına yansıtmıştır. Saray’ın helvacısı olan büyük büyük dedesiyle gurur duymaktadır. Çok dominant bir kadındır. Ancak insanlara söz hakkı tanımayı da ihmal etmez. Karar verirken oldukça demokrattır, çok iyi bir gözlemcidir ve çok da zekidir. Gözünden hiçbir ayrıntı kaçmaz. Torunlarına ve oğluna çok düşkündür ancak gelini için aynı şeyi söyleyemeyiz. Mukaddes’den hiçbir zaman haz etmemiştir. Yine de saygıyı ne elden bırakmış ne de bıraktırmıştır





Fehmi Şekercizade

Orhan Alkaya

Fatih’in babasıdır. 55 yaşlarında sevimli bir tiptir. Mülayimdir. Hayatı boyunca yaşam ındaki kadınlar tarafından yönetilmiştir. Özel hayatının aksine iş hayatında kimseyi kendine karıştırtmaz ancak ticaret yeteneği olmayan Fehmi dededen kalma koca bir imparatorluğu yıkılma noktasına getirmiştir ve ailenin bundan haberi yoktur. O hiçbir zaman sevmediği karısından, onu bunaltan hesaplardan, bu burjuva cemiyet hayatından kaçıp sakin bir yaşam düşlemiştir. Herkes gibi olmak, bir şey yaparken cemiyet ne der diye düşünmemek, bu yaştan sonra hayatın keyfini sürmek istemektedir. Oğlunun çıkıp gelmesiyle beklediği fırsatı yakalayan Fehmi kendini emekliye ayırarak teknesiyle dünya turuna çıkacak ve ortadan kaybolacaktır. Ancak Fehmi dünyayı turlamak yerine kendi küçük dünyasını keşfetmekle meşguldür aslında, hem de kimsenin ummayacağı bir yerde





Mukaddes Şekercizade

Lale Başar

Yaşlanma fobisi olan Mukaddes Hanım çok zengin ve soylu bir aileden gelmektedir. Lüks içinde yaşamakta ve tam bir burjuva hayatı sürmektedir. Buna rağmen paraya karşı bir açgözlülüğü vardır. Son sözü söyleyen olmak en büyük idealidir ancak kayınvalidesi Gülsüm Hanım, evin içinde onun en büyük engelidir. İnsanları yönetmeye, onlar adına planlar yapmaya bayılır. Çocukları için de pek çok planı vardır. Mukaddes kolay pes edecek kadınlardan değildir. Onun lügatinde vazgeçmek kelimesi yazmamaktadır





GENEL KONU





Sevdiklerini, tüm ailesini, hayatını geride bırakarak, aşık olduğu Ertan’ın peşinden Amerika’ya kaçan Zeynep, elinde hayal kırıklıkları ve bebeğiyle Türkiye’ye geri döner. Diğer tarafta Amerika’ya eğitim için giden Fatih’in de hayal kırıklıkları ile ülkesine, ailesinin yanına dönme vakti gelmiştir. Bu iki insanı ve iki farklı hayatı eve dönüş yolunda buluşturan hikaye “Aşk Yeniden” FOX'ta!





Yapımcı Firma: Süreç Film

Yapımcı: İnci Gündoğdu- İsmail Gündoğdu

Yönetmen: Ersoy Güler

Senaryo: Ersoy Güler- Ramazan Demirli- Gülbike Sonay Üte Ayık- Eda Tezcan

Uygulayıcı Yapımcı: Akın Topuz

Görüntü Yönetmeni: Erçin Karabulut