Asgeri Ücrete Bir Darbe Daha! Maaşlardan 50 Lira Kesilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi ni (BES) zorunlu hale getirme girişimine tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, hükümetin kamusal sigorta sistemini özelleştirmek istediğini söyledi. BES’in mevcut haliyle düşük gelirle işçi ve emekçilerden alınan vergilerle orta ve üst düzey geliri olanların desteklenmesi şeklinde yürütüldüğüne dikkat çeken Beko, BES’in zorunlu hale getirilmesiyle asgari ücretin de en az 50 lira düşeceğini bildirdi.

BAŞTAN AŞAĞI HUKUKSUZ VE ANAYASAYA AYKIRI

Henüz yasal düzenlemenin Meclise sunulmadığını ancak basına yansıyan haberlerle içeriği hakkında bilgi sahibi olduklarını dile getiren Beko, “BES 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ve 45 yaşın altında yeni işe girenlere mecburi olacak. Zorunlu BES ile ücretlerden en az 50 lira kesilecek ve sisteme işveren katkısı olmayacak. Halen yüzde 25 olan devlet katkısı ise devam edecek” diye konuştu. Zorunlu BES ile sosyal güvenliği adım adım özelleştirdiği bir sistemin uygulanmak istendiğine işaret eden Beko, şöyle devam etti: “Büyük sorunları ve eksikleri olmasına karşın Türkiye’de şu an zorunlu ve kamusal bir sosyal güvenlik sistemi ve kurumu olan SGK var. Çalışanlar bu kamusal sosyal güvenlik sistemi için prim ödemekte ve ayrıca sisteme devlet de katkı yapmaktadır. Bu zorunlu ve kamusal sosyal güvenlik sistemi dışında isteyenler tamamlayıcı özel sigorta sistemlerine üye olabilirler. Gelir düzeylerine göre prim ödeyebilirler. Nitekim bu çerçevede BES oluşturulmuştur. Ancak hiç kimse özel bir sigorta programına üye olmaya zorlanamaz. Zorunlu kamusal sosyal güvenlik primleri dışında hiç kimseden kendi arzusu dışında kesinti yapılamaz. Zorunlu BES uygulaması baştan aşağıya hukuksuz ve Anayasa’ya aykırıdır.”

ORTA VE ÜST GELİR GRUBUNA DESTEK

Şu an uygulanmakta olan BES’in adaletsiz bir sistem olduğunu dile getiren Beko, bu konuda çarpıcı bilgiler verdi: “2012 yılından bu yana BES’e katılanlara kendi primlerinin yüzde 25’i oranında devlet katkısı yapılmaktadır. Sistemde 2016 ile 6.2 milyon katılımcı var. Toplam aktif katılımcının 20.3 milyon olduğu düşünülürse BES kapsamındakilerin yüzde 30’u bulmuş durumdadır. BES’e devlet tarafından aktarılan katkı ise 5.9 milyon liraya bulmuştur. 1-2 asgari ücret arasında geliri olanlar yüzde 18.3’ünü, 2-3 asgari ücret arasında geliri olanlar yüzde 34.5’ini, 3-6 asgari ücret arasında geliri olanlar yüzde 10’unu, 6-10 asgari ücret arasında geliri olanlar yüzde 23’unu ve 10 asgari ücret ve üzerindekiler ise yüzde 23.4’ünü oluşturuyor. Geliri asgari ücret ve daha düşük olanların BES fonları içindeki payı yüzde 0.2’dir. Yani BES’in katılımcılarının gelir durumlarına bakıldığında daha çok orta ve üst gelir düzey gruplarının gücünün yettiği bir sistemdir ve BES’e devlet katkısı orta ve üst gelir gruplarına kaynak aktarma mekanizmasına dönüşmüştür. Böylece sosyal devlet ilkesine aykırı bir şekilde düşük gelirli kesimlerden toplanan vergiler orta ve üst gelir gruplarına aktarılmaktadır.”

ASGARİ ÜCRETLİYİ VURACAK

Zorunlu BES uygulamasının asgari ücreti de düşüreceğini belirten Beko, “İşçinin ücretinden yapılacak ve en az 50 lira olması öngörülen zorunlu BES kesintisiyle asgari ücret 50 lira azalacak. Öte yandan 8-9 ayda yüzde 20’lik vergi dilimine girecek olan asgari ücretlinin buradan da kaybı olacak. Asgari ücreti hem BES, hem de vergi dilimindeki artış vuracak” diye konuştu.