Asgari ücret Zamları Yıllara Göre - Emekli ve Asgari Ücret Zamlarının Yeni Tarihi - Emekli Zamları Ne Zaman?

Emekli ve asgari ücret zamlarının yeni tarihi açıklandı mı ? Emekli zamları ne zaman yapılacak ? Zamlar seçim öncesi yapılacak mı ? Partisinin seçim beyannamesi ile ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, asgari ücret ve emekli maaşı zammı konusunda açıklama yaptı.Emekli ve asgari ücret zamları ile ilgili detaylar haberimizde...

Davutoğlu; Her emekliye aylık 100 TL zam yapılarak yıllık 1200 TL ek destek sağlama ve asgari ücreti 1300 TL'ye çıkarma gibi vaadlerde bulundu. Yapılan işin tehlike maiyetine göre asgari ücretin farklılaşacağını dile getiren Davutoğlu, yeni iş kuracak gençlere 50 bin TL karşılıksız destek verileceğini ifade etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, en çok merak edilen konulardan biri olan asgari ücret ve emekli maaşı zammı ile ilgili olarak bir kez de Manisa'da açıklamada bulundu. Davutoğlu, "Asgari ücreti hemen 2016 başında 1300 TL'ye çıkartacağız" sözleriyle tarih verdi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili vaadini bir otelde düzenlediği basın toplantısında hatırlattı. Çelik, İktidara geldiklerinde asgari ücretin 184 lira olduğunu hatırlattı ve emekli maaşı ve asgari ücret konusunda ciddi iyileştirmelerin vadedildiğini şu sözlerle hatırlattı:

"Şu anda ise bu ücret bin liraya çıktı. Asgari ücret, aralıktaki komisyonda kamu kesimi tarafından bin 300 lira olarak teklif edilecek. Yanımıza ya işçileri ya da işverenleri alacağız veya ikisini birden alacağız ve ittifak yapacağız. Eğer ittifak olmazsa bize bir tarafın desteği yetiyor. Böylece asgari ücret bin 300 lira olmuş olacak. Bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Taşeron işçileri ilgilendiren ve asgari ücreti ilgilendiren yasanın TBMM'den geçtiğini ancak hükümet kurulamadığı için bununla ilgili bakanlar kurulu kararının çıkmadığını vurgulayan Çelik, "Karayollarında çalışan 6 bin işçimiz bu anlayışla kadroya geçtiler. Bundan sonra hiçbir taşeron işçi endişe duymayacak. Hem ekonomik hem de çalışma ortamı olarak rahata kavuşacaklar. Bütün işçilerin hakları ne ise o olacak" ifadelerini kullandı.

Emekli ve Asgari Ücret Zamlarının Yeni Tarihi - Emekli Zamları Ne Zaman?

Diğer Parti Liderlerinin Vaatleri:

CHP

Seçim bildirgesini ekonomi ağırlıklı veren CHP'nin seçim bildirgesi: Asgari ücret üzerindeki gelir vergisi kaldırılacak. Asgari ücret 1.500 TL olacak, kredi faiz borçları silinecek, her yıl bir milyon kişiye istihdam sağlanacak, emekliye yılda iki kez ikramiye verilecek, vergi borcu olmayan kobilere sıfır faizli kredi verilecek, dar gelirliye 270 TL sabit taksitle 70 metrekare ev satışı yapılacak, mazot 1,5 TL olacak, hiçbir ailenin geliri 720 TL’nin altında olmayacak, taşeron işçisi diye bir kavram olmayacak. Tamamı kadrolu olarak işe başlayacak.

MHP

MHP beyannamesinde, 2015-2019 yılları arasında yıllık ortalama % 5,2 büyüme ve 700 bin yeni istihdam hedeflediğini belirtti ve seçim beyannemesinde ekonomiyle ilgili şu vaatler yer aldı:

Çiftçiye mazot 1,75 TL'den satılacak, emeklilere iki aylık asgari ücret tutarında emekli destek ödeneği verilecek, net asgari ücreti 1.400 TL'ye çıkacak, her öğrenciye öğrenim süresince başarılı olmak kaydıyla 10 bin TL’ye kadar yükseköğrenim kuponu verilecek ve bu destek öğrenciler işe girince faizsiz olarak dört yılda tahsil edilecek, hane halkı geliri asgari ücret tutarını geçmeyen asgari ücretlilere, belirlenecek büyükşehirlerde 100 TL şehir içi ulaşım desteği verilecek, personel rejimi yeniden düzenlenecek; kamuda çalışan taşeron işçiler ve 4-C'lilerin yanı sıra vekil, sözleşmeli ve geçici statüde çalışanlar kadroya geçirilecek, muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama kartı "hilâlkart" uygulamasına geçilecek, yeni evli çiftlere kamu bankaları aracılığıyla 10 bin TL tutarında, iki yıl vadeli ve faizsiz evlilik kredisi alabilme imkânı sağlanacak, muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama kartı "hilâlkart" uygulamasına geçilecek, yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergileri sıfırlanacak, evi olmayan muhtaç ailelere sosyal konut, konut sağlanamadığı durumda 250 TL kira yardımı yapılacak, aylık 200 kilovatsaatin altında elektrik tüketen ailelere % 75 indirim uygulanacak, yetim ve öksüz çocuklara aylık 100 TL bağlanırken çocuk parası adı altında yapılan "şartlı eğitim yardımı" ve "şartlı sağlık yardımı" en az 50 TL olacak şekilde artırılacak.

HDP:

Asgari ücret için en yüksek rakamı; 1.800 TL sözü veren HDP’nin ekonomi vaatleri ise şu şekilde: Her eve ayda 10 metreküp su ve 180 kilowatt elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak, mülkü olmayan kiracılara her ay 250 TL kira sözü, 18 yaş altındakilere, emekli ve engellilere toplu taşıma ücretsiz olacak, asgari ücret ilk etapta 1.800 TL olacak. (Daha sonra 2000 TL'ye çıkarıldı)