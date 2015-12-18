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Asgari ücret 1600 TL olmalı çıkışı yankı buldu

Devlet kurumu olan TÜİK katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında bu ücretin 1599 TL olması gerektiğini savundu

Asgari ücret 1600 TL olmalı çıkışı yankı buldu
 Devlet kurumu olan TÜİK  katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında bu ücretin 1599 TL olması gerektiğini savundu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016'da geçerli olacak asgari ücretin belirlemesi çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AĞIR İŞLERDE 1.599 TL OLMALI

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) asgari ücret hesaplaması paylaşıldı. Buna göre, net asgari ücretin, ağır işlerde bin 599 lira, orta ağır işlerde bin 427 lira, hafif işlerde ise bin 326 lira olması gerektiği belirtildi. Komisyon, gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve tarafların programının uygun olduğu bir gün, dördüncü kez toplanma kararı aldı.
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TÜİKAsgari Ücret
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