Asgari Geçim Indirimi Nasıl Uygulanır? Ne kadar Oldu? Ne kadar Olacak?

Ne kadar asgari geçim indimi alacağız? Asgari ücretin artmasıyla birlikte, çalışanların aldığı asgari geçim indirimi miktarı da arttı. 2015 yılında asgari geçim indirimi tutarları değişti. 2015 Asgari Geçim İndirimi(AGİ) Ne Kadar Oldu? -İşte Yeni Tutarlar - 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren zamlanacak olan 2015 yılında Asgari Geçim İndirimi Tutarları resmi gazetede yayımlandı. 2015 Yılı 2015 Asgari Geçim İndirimi(AGİ) Ne Kadar Oldu? İŞTE TÜM Detaylar...



Asgari Geçim İndirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmekte ve aylık ücretine ilave olarak ödenmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2015 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle birlikte, işveren bu kesintiyi -devlet adına- yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden (stopaj) mahsup etmektedir.



6645 sayılı “Torba Kanun” TBMM’ de 04.04.2015 tarihinde kabul edilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu kanun, 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi.



01.05.2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO



(2015 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)



ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR



- BEKAR



90,11 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN



90,11 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU



103,63 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU



117,15 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU



135,17 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU



144,18 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN



108,14 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU



121,65 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU



135,17 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU



153,19 TL



- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU



162,20 TL