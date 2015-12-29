Arabalife Plakadan Arac Borcu Sorgulama - Araç Sorgulama Ekranı - E-Devlet Araç Borcu Sorgulama

E-Devlet üzerinden bildiğiniz gibi birçok sorgulama işlemini yapabiliyorsunuz.Bunlardan en çok kullanılanlar arasında da araç borcu sorgulama yer alıyor. Plaka girerek araç borcunu rahatlıkla sorgulayabiliyorsunuz.

E-Devlet sitesindeki sorgulamalar oldukça günlük hayatı kolaylaştıran ve rahatlatan sorgulamalardır. Bu bilgileri normalde kurumlara giderek tek tek öğrenmek büyük zaman kaybıydı. Bununla birlikte oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar gitmiyordu.



Özellikle araç alım satımı yapan veya yeni araç alacaklar aracın borcu var mı yok mu ne durumda bunu öğrenmek için kuruma gitmesi oldukça zahmetli bir iş. Çünkü kişi sadece bir arabaya değil birçok arabaya baktığından tek tek her araba için kuruma gitmek hem zaman hem de maddi kayıp demektir. Kişinin işinden gücünden ayrılıp kuruma gitmesi çok zahmetli bir iş. E-Devlet bunu da düşünerek Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarıyla sorgulama yapabilecek bir sorgulama sistemi geliştirdi. Araçların plakalarını girerek borcu vs var mı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

2. el araç piyasası için oldukça önemli olan bu sorgulama türü araç alım satım piyasasına rahat bir nefes aldırdı. Araç borcu sorgulama sistemi ile kişilerin araç alması oldukça rahat olurken, internet bağlantısı olan her yerden çok kolay bir şekilde aracın borcu var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

Araç Sorgulama Ekranında Neler Çıkar?

Aracın birçok bilgisine buradan ulaşabiliyorsunuz. Renk, marka ve model gibi bilgilerini araç sorgulama ekranında görüyorsunuz. Orjinal rengi nedir ne değildir bu konuda net bilgilere ulaşıyorsunuz. Aracın kazadan dolayı renginin değişmesini anlayamayabilirsiniz. Orada göreceğiniz renk aracın orjinal rengidir.

Araç üzerinde haciz var mı yok mu bu bilgileri de öğrenebiliyorsunuz. Araç üzerinde haciz varsa bu hacizin sebebi maddeleri açık bir şekilde yazıyor. Buradan da eğer hacizli bir araba alacaksanız detayları öğrenebilirsiniz. Araç satıcısının doğru söyleyip söylemediğini de rahatlıkla test etmiş olursunuz.

Bugün birçok araç satıcısı araçları hakkında doğru bilgiler vermemektedir. Bu konuda birçok kişi mağdur olmaktadır. Bunu önlemek adına çeşitli sorgulama siteleri çıktı. Devletin oluşturduğu bu siteler ile mağduriyet minimuma indirilmiş durumdadır. Eğer bir araç alacaksanız öncelikle E-Devlet şifreniz ile aracı E-devlet üzerinden ve Vergi Dairesi sitesi üzerinden sorgulamanız gerekir.

E-Devlet ile Araç Sorgulama

Öncelikle E-Devlet sitesine gidiyoruz. Aşağıdaki linke tıklarsanız doğrudan araç sorgulama ekranına gidersiniz.

Linke tıkladıktan sonra E-Devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın. Kimliğini Şimdi Doğrula butonu ile giriş yapıyorsunuz. Şimdi bundan sonra ise yapmanız gereken oldukça basit bir işlem. Giriş yaptıktan sonra araç hakkında çeşitli bilgiler görüyorsunuz. Borç için detaylı bilgi edinmek istiyorsanız da İnternet Vergi Dairesi resmi sitesini kullanabilirsiniz. Buradan da araç ile ilgili borç var mı yok mu onu öğrenebilirsiniz. Fakat sizden çeşitli bilgiler ister. Örneğin ruhsatta yazan tescil tarihi gibi. Eğer aracın başına gittiyseniz bu bilgileri araç sahibinden öğrenebilirsiniz. Ya da telefon ederek kişiden bu bilgileri rica edebilirsiniz.

İnternet Vergi Dairesi Borç Sorgulama

Vergi Dairesi’nden borç sorgulamak istiyorsanız, örneğin vergi borcu var mı yada trafik cezası borcu var mı onları görebilirsiniz.

Gideceğiniz adres yukardaki linktir. Sizden plaka, TC kimlik numarası veya vergi numarası ve Tescil tarihini ister. TC kimlik numarası aracın sahibine ait olmalıdır. Yani sizin TC kimlik numaranızı istemez. Ayrıca plaka bilgilerini girerken plakayı bitiş yazın. TC kimlik numarası veya vergi numarası sekmesinde birinden birini yazmanız yeterlidir. Hem TC kimlik numarasını hem de vergi numarasını yazmanıza gerek yoktur. Tescil tarihi ise kişinin aracı ne zaman kendi üzerine aldığı tarihtir. Bu da ruhsat üzerinde yazar.

Ayrıca e-Devlet ve Vergi dairesi gibi sorgulamalar ile aracın çalıntı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu tür dolandırıcılıklar çok fazla olduğundan bu sorgulamalar oldukça fazla işinize yaracaktır. Bu yazımızı yer imlerinize kaydetmenizi öneriyoruz.

İnternet Vergi Dairesi’nden Ceza Sorgulama

Radara girdiniz veya kırmızı ışıkta geçtiyseniz cezanın gelip gelmediğini merak ediyorsunuz demektir. Bu noktada internet vergi dairesi ile cezanızın olup olmadığını görebilirsiniz. Fakat bu süreç bazen 15 günü bulabiliyor. Yani 15 gün sonra internet vergi dairesine yansıyabiliyor. Ama bir cezanız varsa orada da görünecektir. Ayrıca bazen vergi dairesinde ceza öderken plakanın yanlış yazılmasından dolayı cezanız silinmeye biliyor. Ara sıra buradan plakanızı sorgulayarak herhangi bir trafik cezanız var mı yok mu öğrenebilirsiniz.

Bununla birlikte çok sorulan sorular arasında trafik polisi durdurmadan yani size ceza yazmadan cezayı evinize gönderirse, ehliyet puanınız düşüyor mu? Ceza eğer eve geldiyse yani sizi durdurup bizzat ceza yazmamışlarsa ehliyet puanınızda bir değişiklik olmuyor. Çünkü aracı kullanan kişinin kim olduğu belli olmadığından bu konuda araç sahibine sadece ceza gönderiliyor. Ehliyet ceza puanı işlemiyor.

Trafik polisi sizi durdumuş ise, radar veya emniyet kemeri gibi durumlardan ceza yerseniz anlık olarak ehliyet puanınız düşüyor. Her cezanın ehliyet puanına etkisi farklıdır. Kimisi 10 puan olurken kimisi 20 puan oluyor. Emniyet kemerinden ceza yerseniz çok fazla puanınız etkilenmez. Radara girdiyseniz hız sınırlarını geçtiyseniz daha fazla ceza puanı yersiniz. Bir yıl içerisinde toplamda 100 puan hakkınız vardır. 100 puanlık ceza yerseniz bir süreliğine ehliyetinize el koyulur. Ehliyet puanınızın 100 olduğunu düşünebilir veya sıfır olduğunu da düşünebilirsiniz. Ceza limitini 100 olarak düşünürseniz ehliyet puanınızın sıfır olduğunu sayabilirsiniz. Farkeden birşey yok sonuç olarak.