Apple Watch 2 ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak ve tüm özellikleri

Apple Watch 2 Teknik Özellikleri duyruldu.Akıllı saat sektörüne Android cephesinde göre nispeten daha geç giren Apple, ikinci Watch modeli için çalışmalara başladı. Apple Watch’un çıkışının ardından gözler çoktan Apple Watch 2‘ye çevrildi. Apple Watch 2'nin satışı ile alakalı henüz açıklama yapmayan Apple cephesinden herhangi bir resmi bilgilendirme yapmadı. İşte detaylar...

Apple’ın uzun zamandan beri çalışmış olduğu tedarikçi firması Quanta başındaki Barry Lam, ikinci nesil Apple Watch üzerinde çalışmaların başladığını belirtti. Söylenenlere göre Apple Watch 2, 2016’nın ikinci çeyreğinde piyasada olacak. Söz konusu bilgilerin doğru olup olmadığı kesin olarak bilinmese de yeni nesil Apple Watch’un ayak seslerinin duyulmaya başladığını söyleyebiliriz.

Apple Watch ilk olarak sınırlı sayıda çıkmıştı, belki bu sefer de böyle olabilir. Ama Barry Lam, 2016 3. çeyrekle birlikte Apple’ın üretimi hızlandırıp, talebi karşılayacağını düşünüyor. Apple’ın izlemiş olduğu yüksek fiyat politikası umarız ki çıkacak olan Watch 2 için de geçerli olmaz.

Apple Watch 2 Teknik Özellikleri

WeChat

Ücretsiz kısa mesaj, arama ve fotoğraf paylaşım uygulaması. 500 kişiye kadar grup sohbeti oluşturabileceğiniz uygulamayla video, resim ve metin gönderimi yapabiliyorsunuz. “Arkadaş Radarı”, “Yakındaki Kişiler” ve “Salla” gibi özellikleri sayesinde yeni kişilerle tanışma imkânı da sunuyor.

Day One

Dijital günlük uygulaması. Çektiğiniz fotoğrafları, haritada bulunduğunuz noktayı, attığınız adım sayısını, hava durumunu veya dinlediğiniz müziği günlüğünüze kaydedebiliyorsunuz. Apple Watch'a özel olarak ses kaydı alma özelliği de sunuluyor. İsterseniz günlüğünüzün kâğıt çıktısını veya PDF kopyasını da alabilirsiniz.

Togethera

Değer verdiğiniz insanlarla özel anlarınızı paylaşabileceğiniz bir uygulama. Paylaştığınız fotoğrafları bir zaman tünelinde toplayabiliyorsunuz. Ayrıca paylaşım yapmak için çoklu gruplar oluşturabiliyorsunuz. Uygulama ücretsiz. Ama gönderi başına 10'dan fazla fotoğraf veya 15 saniyeden uzun video yüklemek isterseniz ücretli Premium hesaba geçmelisiniz.

Shazam

Yolda giderken veya radyoda bir müzik duydunuz ama müzisyenin kim olduğunu bilmiyorsunuz, bu gibi durumlarda Shazam uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama, çalan müzik eserini birkaç saniye içerisinde algılayıp kime ait olduğunu söylüyor.

BiTaksi

Bu uygulamayı kullanarak bulunduğunuz yere taksi çağırabilirsiniz. Gelen taksinin konumunu kontrol edebilir hatta ödemeyi de Apple Watch üzerinden yapabilirsiniz.

Kitchen Stories

Her gün kolayca hazırlayabileceğiniz yemek tarifleri sunan bir uygulama. Tarifler basit ve anlaşılır bir şekilde sunuluyor. Böylece yemek yaparken bileğinizden tarifi kontrol edebiliyorsunuz.

Cruncher

Bileğinizdeki hesap makinesi. Cruncher ile basit matematik işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sade tasarımı sayesinde ekrandaki rakamlara dokunmak da kolay.

Timely

İşlerinizi yaparken zamanı daha iyi kullanmanıza yardımcı olan bir uygulama. iPhone takviminizle uyumlu çalışıyor. Bir iş üzerinde ne kadar çalıştığınızı analiz edip ona göre üretkenliğinizi artırabiliyorsunuz.