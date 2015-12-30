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Apple'a İtalya’dan şok ceza

Alınan habere göre İtalya'da dev marka Apple tam 318 milyon euro vergi cezası ödemeye mahkum edildi

Apple'a İtalya’dan şok ceza
 Alınan habere göre İtalya'da dev marka Apple tam 318 milyon euro vergi cezası ödemeye mahkum edildi

Teknoloji devi Apple’ın, gerçek kazancını İrlanda’ya aktararak, vergi kaçırdığı gerekçesiyle İtalya’ya 318 milyon euro cezaödeyeceği belirtildi.

İtalyan La Repubblica gazetesinin öze lhaberine göre, Milano Cumhuriyet Savcılığı ve İtalya’da vergi denetimi ile yönetimini sağlayan kamu kuruluşu Agenzia dell’Entrate tarafından iki yıldır süren çalışmalar sonunda ceza ödemesi konusunda Apple ile uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.
İtalyan yetkililerin de doğruladığı bu haber İtalya’da, “Apple sonunda havlu attı” başlıklarıyla duyuruldu.

Şirketin, İtalya şubesine yönelik 2008-2013 yılları arasında 880 milyon euro vergi yerine sadece 30 milyon euro ödediği belirtiliyor.
Apple İtalya, şirketin İrlanda merkezli Avrupa operasyonunun bir parçasını oluşturuyor.

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