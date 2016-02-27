AÖL Sınav Tarihleri - Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sınav Tarihleri - Aöl Sınav Tarihleri Yerleri

AÖL 1.dönem sınav tarihleri MEB Açıköğretim Lisesi iş takviminde yer almaktadır. Sınavlar, çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılmaktadır. AÖL sınavları cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır. Sınavlar, cumartesi günü iki, pazar günü bir oturum olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirilir. - Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri aşğıdaki tabloda verilmiştir.





I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 21 Aralık 2015 tarihindedir.





I. Dönem sınavları 02-03 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçları internette 25 Ocak 2016 tarihinde yayınlanacaktır.





Sınavlara internet üzerinde yayınlanan size ait Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul/ okullarda girilecektir. Sınavına gireceğiniz dersler, sistem üzerinden seçmiş olduğunuz Sınav Giriş Belgesinde belirtilen derslerdir.





Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde dersler 100'lük not sistemi ile değerlendirilmektedir. Bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vererek 45 puan almanız gerekmektedir.





Açık Öğretim Lisesi sınavları cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır. Sınavlar, cumartesi günü iki, pazar günü bir oturum olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu, sabah ve öğle yapılan sınavların her birine denilmektedir.





Öğrenciler, seçtikleri derslere göre sınav oturumuna katılırlar. Hangi oturumda hangi derslerden sınava girecekleri Sınav Giriş Belgesinde belirtilmektedir





Öğrenciler, bir dönemde en fazla 35 kredilik ders seçebilir ve bu derslerin sınavlarına girebilirler.





Sınavda yanınızda bulunması gerekenler;





Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.





2015-2016 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ S.No Yapılacak İş ve İşlemler Tarihleri 1 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri. 2 Eylül -2 Ekim 2015 2 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 30 Ekim 2015 3 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 14 Eylül-9 Ekim 2015 4 I dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 12 Ekim 2015 5 I dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 4 Kasım 2015 6 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 21 Aralık 2015 7 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 02-03 Ocak 2016 8 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 25 Ocak 2016 9 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri. 18 Ocak-5 Şubat 2016 10 Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 5 Şubat 2016 11 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 25 Ocak-5 Şubat 2016 12 II dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 18 Ocak 2016 13 II dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 5 Şubat 2016 14 II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 14 Mart 2016 15 II. DÖNEM SONU SINAVLARI 19-20 Mart 2016 16 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 28 Nisan 2016 17 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 28 Nisan-12 Mayıs 2016 18 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 28 Nisan 2016 19 III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 13 Mayıs 2016 20 III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 20 Haziran 2016 21 * III. DÖNEM SONU SINAVLARI 2-3 Temmuz 2016 22 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 28 Temmuz 2016

Sınav Sonucu





Sınav sonuçlarının yayınlanma tarihi iş takviminde yer almaktadır. Sonuçlar, resmi web sitemizden (www.aol.meb.gov.tr) duyurulur, öğrenciler iş takviminde belirtilen zamanda web sitemizi ziyaret etmek suretiyle sınav sonuçlarını öğrenirler. Öğrenciye sınavla ilgili herhangi bir sonuç belgesi gönderilmez.





Sistemden sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki yönergeleri takip ediniz.





1. Tarayıcınızın (browser) adres satırına www.aol.meb.gov.tr yazarak Açık Öğretim Lisesi resmî web sitesine giriniz.





2. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine gitmek için, Sisteme Giriş bölümünden Öğrenci butonunaÖğrenci butonuna tıklayınız.





3. Güvenlik Kodu alanına resimde görülen sayıyı, Öğrenci No alanına öğrenci numaranızı, Şifre alanına şifrenizi giriniz ve Giriş butonuna basınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız ya da bilmiyorsanız, bulunduğunuz yere en yakın Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürosuna başvurarak öğrenebilirsiniz.





Sınavlara hazırlanırken, geçmiş dönemde çıkmış sorulara da çalışırsanız sınavlardaki başarınız artacaktır. Soru ve cevapları, aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.





Geçmiş Dönem Sınav Soruları İçin Tıklayınız





Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.





Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,