AÖL Çıkmış Sorular Word - AÖL Açık Lise Önceki Geçmiş Dönemler Soru ve Cevapları

AÖL çıkmış sorular (2015) her sınav döneminde MEB tarafından öğrenciler için yayınlanmıştır.2-3 Ocak 2016 tarihinde yapılacak açık lise sınavına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen öğrencilerin bu kaynaklardan yararlanması tavsiye ediliyor. AOL Açık lise önceki geçmiş dönemler soru ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...





AÖL sınavına girecek olan öğrencilerin sınava çalışmalarında başucu kitabı niteliğinde olan AÖL çıkmış sorular her sınav döneminde MEB tarafından öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. 2016 yılında 2-3 Ocak 2016 tarihinde yapılacak açık lise sınavına en iyi şekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler bu kaynaklardan yararlanabilirler.





AÖL çıkmış sorular, açık lisede eğitim gören ve sınavlara hazırlanan öğrencilere kolaylık olması açısından MEB tarafından oluşturulmuş soru arşividir. Liseyi dışarıdan okuyanların sınav zamanlarında en fazla ihtiyaç duydukları AÖL çıkmış sorular, her döneme ait daha önceki sınavlarda çıkan soruları içermektedir.





Açık Lise eğitimi alan öğrencilerin sorumlu oldukları derslerden girecek oldukları sınavların tarihleri MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler, kayıt yenileme ve yeni kayıt döneminin hemen ardından AÖL sınavlarına hazırlanmaya başladılar. 2-3 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak olan sınavların sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde güncel lenecektir.





Açık Öğretim Lisesinin uzaktan eğitimle yapılan sınavları; dönem sonlarında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla ve çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır. Alan/dal derslerinin ölçme ve değerlendirmesi yüz yüze eğitimin yapıldığı okul/ kurumlar tarafından yapılmaktadır.





AÖL SINAV YERİ SEÇİMİ





Öğrenci; kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra, ders seçiminin bitiş tarihine kadar adres / sınav yeri bilgilerini güncelleyebilir. Ders seçimi bittikten sonra mazereti nedeniyle (başka bir merkezde çalışma, askerlik, askerlikten dönüş, hastalık, tayin, nakil, tutukluluk, evlilik, hükümlülük ve tahliye durumu olanlar vb.) sınav günü başka bir il sınırı içinde olacak öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla, bulundukları il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Yürütme Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektdir.Mazeretleri kabul gören öğrenciler yedek salonlarda sınava alınacaktır.