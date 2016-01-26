AÖF kayıt yenileme son tarihleri ne zaman? - AÖF Kayıt belgeleri Nelerdir? - AÖF Kayıt Kayıt Ücreti Ne Kadar?

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

ÖSYS Yeni Kayıt,AYÖS, İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi : 31 Ağustos 2015 Pazartesi - 08 Eylül 2015 Salı

ÖSYS Yeni Kayıt,AYÖS, Mazeretli Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2015 Salı

AÖF KAYIT YENİLEME EKLE/SİL TARİHLERİ

Açıköğretim,İktisat,İşletme İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2015 Pazartesi - 23 Ekim 2015 Cuma

Açıköğretim,İktisat,İşletme Mazeretli Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2015 Cuma







Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerine kayıt yaptırmak ve kayıt yeniletmek isteyen öğrenciler haberimizden detaylı bilgileri görebilirler.

AÖF 2015-2016 öğretim yılı kayıtları başlıyor.AÖF'e kayıt için heyecanla bekleyen öğrenciler için kayıt tarihleri netleşti. Akademik takvime göre öğrenciler istedikleri bölümlere hangi zaman aralığında kayıt yaptırabilecek?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Daha önce Açıköğretim Fakültesi için kaydını yaptıran ve şu anda okulun mevcut öğrencileri olanlar da 2015-2016 öğretim yılı için kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takviminde açıklanan tarihlere göre AÖF öğrencileri 12 Ekim 2015 Pazartesi gününden başlayarak 23 Ekim 2015 Cuma gününe kadar harçlarını yatırarak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

2015-2016 Öğretim Yılı İçin İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri:

AÖF İnternet Başvuru Tarihi - 31 Ağustos 2015 Pazartesi - 08 Eylül 2015 Salı

AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi - 31 Ağustos 2015 Pazartesi - 07 Eylül 2015 Pazartesi

KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

1. İnternet Başvuru Belgesi

"İnternet Başvuru Belgesi" http://kayit. anadolu. edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız "Fotoğraflı-İmzalı Form"a kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz. Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu

İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız "Öğrenci Bilgi Formu"na kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. "Öğrenci Bilgi Formu" AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız.

Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

4. Öğrenim Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları "Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız(Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir...

5. Fotoğraf

Dijital ortamdaki fotoğrafınızın "uygun bulunmaması halinde" sizden fotoğraf istenecektir. Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir.

6-Askerlik Durum Belgesi

Adaylar, internet başvurusunda beyan ettikleri askerlik durumuna göre Askerlik Durum Belgesi'ni AÖF bürolarına götürecek. (E devlet'ten alınan durum belgesi de geçerli oluyor) Kayıt için yatırılması gereken "Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı" ve "Öğretim Gideri" ödemeleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesinden, Vakıfbank ATM'lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. "Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı" ve "Öğretim Gideri"ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz.

Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

İNTERNET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

• Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru yapacağınız kayıt türünü tıklayarak "BAŞVURU" sayfasına geliniz.

• Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, "Başvuruya şimdi başlamak için

burayı tıklayınız." ifadesinin üzerine tıklayarak "BAŞVURU-GİRİŞ" sayfasına geliniz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduktan sonra "Yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım, işlemlere başlayabilirim" açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyip "BAŞLA" tuşunu tıklayınız.

• Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklamalar doğrultusunda doldurarak "İLERİ" tuşunu tıklayınız.

• Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gösteren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise "Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum" açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve "TAMAM" tuşunu tıklayınız.

• Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği "DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ" ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız..

• "İnternet Başvuru Belgesi", "Öğrenci Bilgi Formu", "Fotoğraflı-İmzalı Form" ile "Başvuru ve Kayıt Bilgileri"nden oluşan iki sayfalık bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız.

• Yukarıda açıklanan adımları tamamladığınızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki "BAŞVURU DURUMU" başlığı altındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra "GÖRÜNTÜLE" tuşunu tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

• Başvuruyu tamamladıktan ve "İnternet Başvuru Belgesi" ile "Başvuru ve Kayıt Bilgileri" sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 10 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız...

AÖF harç ücreti ne kadar?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak öğrencilerin ne kadar üniversite harcı yatıracakları henüz Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmadı. Ancak geçen yıl lisans ve önlisans programları için 205 liralık harç ücreti alındığı göz önüne alındığında, programların harç ücretlerinin bu yıl da 205 liraya yakın bir tutarda olması bekleniyor.