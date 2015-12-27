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Antalya'da inanılmaz olay ilacı çıkarmak için bakın ne yaptı

Antalya'da bir kadın boğazında kalan ilacı yutabilmek için tarak kullandı tarağıda yutan kadın fenalaşınca hastahaneye kaldırıldı

Antalya'da inanılmaz olay ilacı çıkarmak için bakın ne yaptı
 Antalya'da bir kadın boğazında kalan ilacı yutabilmek için tarak kullandı tarağıda yutan kadın fenalaşınca hastahaneye kaldırıldı

Fenalaşan kadın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde ameliyata alındı. Midesindeki 20 santimlik tarağın çıkarıldığı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da adı açıklanmayan bir kadın, yutmak istediği film tablet (hap) boğazına takılınca, kendince çareler aradı. O sırada masa üzerinde gördüğü tarakla ittirerek tableti yutmak istedi. Ancak aniden gelişen istem dışı öğürme refleksi sonucu plastik tarak, kadının boğazından geçip midesine kadar indi. Daha sonra fenalaşan kadın, yakınlarının çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Acil serviste uzman hekim ve acil hemşirelerinden oluşan ekip, yaklaşık 45 dakikalık operasyon sonunda kadının midesindeki 20 santimlik tarağı çıkardı. Bir süre gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaya operasyon yapan doktor ve ekibi, mideden çıkardıkları tarakla fotoğraf çektirip, ardından sosyal medyada paylaştı.

Kaynak : DHA

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