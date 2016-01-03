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Antalya'da deprem korkulu anlar yarattı

Antalya ilinin Manavgat ilçesinde ard arda meydana gelen iki deprem korkulu anlara neden oldu

Antalya'da deprem korkulu anlar yarattı

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan verilere göre, ilk deprem saat 16.35'te merkez üssü Manavgat'ın Düzağaç Mahallesi'nde 3,4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk depremden 20 dakika sonra yine merkez üssü Manavgat'ın Kırkkavak Mahallesi'nde 1.9 şiddetinde yerin 3.2 kilometre altında ikinci depremim meydana geldiği kaydedildi.

Antalya'da sabah saatlerinde merkez üssü Kale açıklarında yerin 8.3 kilometre altında 2.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremlerde herhangi mal ya da can kaybı yaşanmadı.

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