Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Şöleni Düzenledi

Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği Gençlik Haftası Spor Şenlikleri başladı. Oryantiring yarışı, basketbol turnuvası ve ayak tenisi turnuvası gibi etkinliklerin düzenleneceği şenliklerin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, genç sporcular ve aileler katıldı. Törende Magic Of Anatolia Grubu, davul gösterisi gerçekleştirdi.



GENÇLER İÇİN SPOR ŞÖLENİ



Açılışta yaptığı konuşmada gençlere hitap eden Başkan Menderes Türel, "Sizin için büyük bir spor şöleni, birbirinden güzel yarışmalar düzenledik. Hem spor yapacaksınız hem eğleneceksiniz. Ders yorgunluğunu atacaksınız. Antalya sizlerle şenlenecek" dedi.



OKULLAR LİGİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU



Gençlik merkezlerinde, sosyal tesislerde sporda, kültürel ve sosyal faaliyetlerde gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Türel, "Sporun her dalında geleceğin sporcularını yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de Okullar Ligi müsabakalarını ilk olarak biz başlattık. Fatih Terim hocamız şimdi Okullar Ligi Projesi'ni diğer şehirlere de yaymaya çalışıyor. Okullar Ligi'ne, hentbol, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında 80 okul, 140 takım ve 2 bin 250 öğrenci katılıyor" diye konuştu.



19 İLÇEDE SPOR KURSU



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 branşta Yaz Spor Okulları açtığını anlatan Başkan Menderes Türel, "Daha önce sadece Antalya merkezindeki spor kurslarımızı 19 ilçemizin tamamına yaydık. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ilçelerimizdeki okullarımıza spor malzemesi desteği sağlıyoruz. Her yıl 150 amatör spor kulübümüzdeki gencimize formadan, çantaya spor malzemesi yardımı yapıyoruz. Siz sağlıklı yetişin diye çalışıyoruz. İstiyoruz ki, sporda yetenekli olan kardeşlerimiz geleceğin yıldızları olarak yetişsin" dedi.



SPORUN BAŞKENTİ ANTALYA



Antalya'yı sporun başkenti yapmak için projeler ürettiklerini aktaran Başkan Menderes Türel, "Bunu siz olmadan başaramayız. Sizlerle beraber, hep birlikte Antalya'yı bir spor şehri yapacağız. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.



Başkan Menderes Türel, önce Oryantiring Turnuvası'nın startını verdi ardından da genç sporcuların basketbol maçında hakemlik yaptı.