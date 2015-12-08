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Anne Babasını Katledip Aldığı Altınları Soğuk Kanlılıkla Bozdurdu

Mersin'de gerçekleşen olayda hemşirelik yapan 2 çocuk annesi Seher D. anne ve babasını altınları için öldürdü, sonrasında hiç birşey olmamış gibi kuyumcuda bozdurduğu görüldü

Anne Babasını Katledip Aldığı Altınları Soğuk Kanlılıkla Bozdurdu
 Mersin'de gerçekleşen olayda hemşirelik yapan 2 çocuk annesi Seher D. anne ve babasını altınları için öldürdü, sonrasında hiç birşey olmamış gibi kuyumcuda bozdurduğu görüldü
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar sabahı merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası Fethi Korkmaz'ı (56) başına tokmakla vurarak, annesi Ayla Korkmaz'ı da (55) eşarpla boğarak öldürdüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi hemşire Seher D.'nin (30), cinayet sonrası evden çaldığı altınlardan birini kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.
Anne-babasına ait evden 7 bilezik, 1 altın zincir, 2 yüzük ve 2 adet çeyrek altın çalan zanlının, cinayetin ardından Mersin'den ayrılmadan önce çaldığı altınlardan birini kuyumcuda bozdururken görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin kamera kayıtlarına göre, 5 Aralık tarihinde kuyumcu dükkanına gelen Seher D., çeyrek altının birini kuyumcuya vererek karşılığında parasını alıyor. Zanlının, bu sırada oldukça rahat tavrı ve güler yüzlü hali ise dikkat çekiyor.
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KatilAltınHemşireMersin
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