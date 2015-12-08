Anne Babasını Katledip Aldığı Altınları Soğuk Kanlılıkla Bozdurdu

Mersin'de gerçekleşen olayda hemşirelik yapan 2 çocuk annesi Seher D. anne ve babasını altınları için öldürdü, sonrasında hiç birşey olmamış gibi kuyumcuda bozdurduğu görüldü

08 Aralık 2015 Salı 17:53