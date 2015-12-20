Android telefona ücretsiz müzik indirme uygulamaları programları - Mp3 Music Download indir - Mp3 Music Downloader indir - GTunes Music Download indir

Anroid telefonunuza mp3 formatında müzik indirebilir, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Böylece okulda, otobüste, dışarıda gezerken istediğiniz şarkıya anında ulaşabilirsiniz. Sizde müzik dinlerken internet paketini tüketmek istemeyenlerdenseniz, tanıttığımız programlardan biri seçerek kolayca şarkı indirebilirsiniz.

GTunes uygulaması müzik oynatma, düzenleme ve indirme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Program sayesinde müziklerde kesme işlemi yapabiliyorsunuz.

programı ile internet üzerinden şarkıları dinleyebilir, isterseniz indirebilirsiniz. Yabancı bir program olan GTunes Music Download, Türkçe şarkılarda pek başarılı değil. Müzik türlerindeki şarkılar güncel şekilde listelenmiyor. İndirdiğiniz şarkılar programın içerisinde yer almıyor, bunun için "

" bölümüne geçiş yapmanız gerekiyor. GTunes Music Download uygulamasını

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indirebilirsiniz.

MP3 Music Downloader programı sade ve şık bir görünüme sahip. Basit arayüzüyle programın içerisinde geçişleri rahatça yapabilirsiniz. Ayrıca program bir çok Türkçe şarkıyıda bulabiliyor. Kullanımı kolay, reklamsız ve hızlı bir program diyebiliriz. Uygulama ile şarkıları indirmeden dinleyebilirsiniz. Programı indirmek isterseniz, indirme ve müzik dinleme işlemini aynı anda gerçekleştirebiliyor. Programdan dinlediğiniz şarkılar arka planda çalışırken,

içerisindeki diğer işlerinizi de halledebilirsiniz. İndirdiğiniz şarkılar "İndirilenler" klasöründe depolanıyor. Reklam içermemesi, kolay arayüzü ve şarkı bulmada ki üstünlüğü ile tavsiyem MP3 Music Downloader programı. MP3 Music Downloader programını

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indirebilirsiniz.

Mp3 Music Download programı indirdiğiniz şarkıları SD kartınızda depolamanıza imkan veriyor. Arama yaparak müzik albümlerini indirebilir, kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak programın arama bölümünde bir takım eksikleri var. Ulaşmak istediğiniz şarkıları bulmakta biraz sorun yaşıyor. 1,6 MB boyundaki program özellikle Türkçe şarkılarda belli bir kesime erişebiliyor. Mp3 Music Download programını

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indirebilirsiniz.