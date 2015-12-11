Anastasia Thsilimpou kimdir - Anastasia Thsilimpou kaç yaşında - Anastasia Thsilimpou Kösem Sultan

Muhteşem Yüzyıl: Kösem yeni fragmanı ile gündeme bomba gibi düştü. Çekimleri sırasında görülmeyen ve daha önce ismi açıklanmayan Kösem Sultan'ın gençliğini canlandıracak 17 yaşındaki Yunan oyuncu bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı. Kösem Sultan'ın gençliğini canlandıracak olan Anastasia Thsilimpou kimdir? Anastasia Thsilimpou kaç yaşında nereli? Anastasia Thsilimpou daha önceki projeleri neler? Anastasia Thsilimpou biyografisi haberimizde..

Aylardır adından söz ettiren Muhteşem Yüzyıl Kösem fragmanı ile olay yarattı. Fragmanda dikkat çeken Anastasia Thsilimpou, yani Kösem Sultan'ın gençliğini canlandıracak Yunan oyuncu merak ediliyor. Daha sonra yerini Beren Saat'e bırakacak olan Anastasia Thsilimpou kimdir?

Henüz lise öğrenimi gören Anastasia Tsilimpiou, ülkesinin küçük yıldızlarından biri. Önce bir modellik ajansına kaydolan Thsilimpiou daha sonra reklam filmleri için kamera karşısına geçmeye başladı. Sonra da dizi oyunculuğuna başladı. Henüz 8 yaşındayken rol aldığı Melek Kalbi sayesinde onu bütün Yunanistan tanıdı.

Daha sonra Ada adlı bir başka yapımda rol aldı. Tsilimpiou, sadece kamera karşısında değil tiyatro sahnesinde de oynuyor. Özellikle de Annie Sullivan Mucizesi adlı oyunu büyük ses getirdi. Anastasia Thsilimpiou Kösem Sultan sayesinde Türkiye'de ülkesindekinden dahaf arklı bir deneyim yaşayacak.

Oyuncu Kadrosu

Beren Saat'in Kösem Sultan rolünde olacağı dizide Hülya avşar ise Safiye sultan'ı canlandıracak. Dizide yer alacak diğer oyuncular şöyle; Kadir doğulu (Mehmet Giray Han) , Mete Horozoğlu (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Şahin Giray Han), Berk Cankat (Alex), Alma Terzic (Handan Sultan), Sahra Şaş (Dilber), Aslıhan Gürbüz (Halime), Tolga Tuncer (Nasuh), Levent Yılmaz (Şeyhülislam Mustafa), Nurunisa Yıldırım (Dudu Hatun), Zeljko Erkiç (Enzo), Esra Dermancıoğlu (Cennet) ve Mehmet Kurtuluş (Derviş Mustafa) rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

Osmanlı tarihinin etkili kadınlarından Kösem Sultan, 1590 yılında Bosna’da doğdu. Asıl adı Anastasiya’ydı. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a gönderildi. 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına aldı ve bütün saraya gücünü kabul ettirdi. Sultan I. Ahmet’in eşi, Sultan IV Murad ve Sultan I. İbrahim’in annesi olan Kösem Sultan, 1651’de boğularak öldürüldü.

Kösem Sultan Rolünde Beren Saat

Beren Saat, derin hikâyesi olan kadınları oynamaya özen gösterdi. Bihter’in popülaritesinin üzerine yapışmasına izin vermedi. Fatmagül gibi zorlayıcı rollerin altından kalktı. Bu bakımdan daha önce denemediği tarihi epik alandan da alnının akıyla çıkmak çokyönlülüğünü kanıtlayacaktır. Ancak karşısında Fatmagül’den beri aralarında parallelik kurulan Hülya Avşar var. Avşar, dizinin tek başrolü değil ama büyük ihtimalle birçok sahnede Beren Saat’ten rol çalacak. İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-08), Aşk-ı Memnu (2008-10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-12) ve İntikam (2013-14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu.

Safiye Sultan Rolünde Hülya Avşar

Kösem Sultan onun için tam anlamıyla dev bir geri dönüş. En heybetlisinden hem de. Üstelik hiçbir koşulda kötü oynamasını ya da ‘rolün altında ezilmesini’ filan bekleyemeyiz. Her türlü Safiye Sultan’ı parlatacak, hatta dizinin en çok konuşulan karakteri olacaktır. İşin en endişe verici kısmı, Hülya Avşar’ın kamera önünde parlayan yıldızının kamera arkasında da parlayacak olması. 2000’lerin başındaki magazin coşkusuna yeniden kapılıp, habire sansasyonel bir laf patlatırsa, Safiye Sultan’dan çok Avşar gaflarını hashtag’leriz. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, Hülya Avşar'ın popo sallama sahnesi başta olmak üzere daha pek çok sahnesi ile bir kült haline geldi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu.[kaynak belirtilmeli] Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Ekin Koç son olarak Benim Adım Gültepe'de rol almıştı. Berk Cankat ise Güzel Köylü'de Gizem Karaca'yla başrol oynamıştı. İki yakışıklı oyuncu dizide birbirlerinin düşmanını canlandıracak ve sık sık karşı karşıya gelecek.

Haseki Mâhpeyker Kösem Valide Sultan'ın hayatını anlatacağı, Zeynep Günay Tan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan, yeni sezonda ekranlardaki yerini alacak.

Ekin Koç kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü okumaktadır. Hobileri arasında Basketbol, santraç, tenis, futbol ve gitar çalmak vardır. Ekin Koç 2011’de İstanbul Akademi 35 Buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimi aldı. Ekin Koç 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Tilki karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde Seyfi karakterini canlandırmıştır.

Berk Cankat kimdiR?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği yüzünden Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu yüzden İlkokulu Hatay’da okudu. Sonra da ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu.

Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olunca çok yakın arkadaşı ile beraber grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a gelmiştir. Bir grafik işinde çalışmaya başladı. Bir yandan da tiyatro dersi almaya başladı. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

2013 yılında “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide; Murat Han, Esra Ronabar, Ekin Koç, Demet Özdemir ile birlikte oynayarak dizi film hayatına başladı.

2014 yılında başrollerini Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya’nın oynadığı, “Medcezir” dizisine 24. Bölümde Selim Serez’in teyze oğlu “Cem” karakteri, konuk oyuncu olarak katıldı. 25. Bölüm sonunda diziden ayrılmıştır.

2014 yılının Haziran ayında başlayan “Güzel Köylü” adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Gizem Karaca ile başrolde “Cemal” karakterini canlandırdı. Dizi’nin diğer oyuncuları, Ahmet Mümtaz Taylan, Zerrin Sümer, Ali İpin gibi başarılı oyuncular rol almaktadır.