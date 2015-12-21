Amerika Merkez Bankası'nın faizde siyasi karar tedirginliği

Piyasa oyuncularının hemen hepsi, mevcut enflasyon düzeyinin yüksekliğini de gerekçe göstererek, faiz oranlarının artırılması gerektiğini söylüyor. Bir kısmı radikal artış ihtiyacı var derken, çoğunluğu daha aşamalı ama mutlaka faiz artırımı gerektiği görüşünde. Bu nedenle de faiz koridorunun alt sınırı ve politika faizinde küçük artırımlarla, Merkez Bankası’nın söz verdiği “tek faize yumuşak geçiş”in adımlarına başlaması gerektiğini belirtiyorlar.



Ancak son birkaç gündür Başbakan Davutoğlu’nun “faizler düştüğü için ekonomi düzeldi” biçiminde bir siyasi söylem kullanması piyasaları tedirgin etmeye başladı. Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar ise “faiz artırımı yerine indirilmesi gerektiğini” söylerken, iktidara yakın gazeteler de “faiz indirilmeli” şeklinde kampanyalarla buna katıldılar.



İşte bu gelişmeler piyasa oyuncularının kafasının karışmasına neden oldu. FED faiz artırımına rağmen Merkez Bankası’nın yine faizlerde hareketsiz kalabileceğini tahmin edenlerin sayısı artmaya başladı. Bunun doğru olmayacağını ama hükümetin baskısıyla, faizde hareketsiz kalma ihtimalinin giderek güçlendiğini söylüyorlar.



Bu arada AKP çevrelerinden edindiğimiz izlenim de “Reforma başlıyoruz derken böyle bir dönemde faizlerde artışın doğru olmayacağı, artışın mümkün olduğunca ötelenmesi gerektiği” görüşünün öne çıktığı yolunda. Kısa dönemde aslında radikal bir ekonomik reform yapılamayacağını iktidara yakın kaynaklar da itiraf ediyorlar, o nedenle özellikle konuta ve inşaat dayalı sistemin birkaç yıl daha sürmesinin, zaman kazanmak için iyi olabileceğini söylemeye başladılar. Faiz oranlarının düşük kalmasının mevcut durumu idare etmek için tercih edilmesi gerektiğini, bu nedenle de Merkez Bankası’nın mecbur kalana kadar faiz artırımına başlamamasının daha doğru olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın “FED’den bu küçük artış zaten bekleniyordu, mevcut faiz oranlarını değiştirmek için FED’in bundan sonra atacağı adımlara bakmak daha doğru olacaktır” argümanını kullanmasını istiyorlar.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLUR?

Merkez Bankası’nın koşullar uygun olduğunda koridorun alt sınırı olan yüzde 7.25’lik gecelik borçlanma faizi ve yüzde 7.50 olan haftalık repo ihale faizini artırırken, koridorun üst sınırı olan yüzde 10.75’lik gecelik borç verme faizini indirerek koridoru simetrik daraltmayı amaçladığını biliyoruz. Ancak TL’nin değeri üst bantı indirmeye müsait değil.





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