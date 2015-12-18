Amerika Birleşik Devletlerinde islami ev ödevi krizi çıktı! ABD'de okullar 1 gün tatil edildi!

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Virginia eyaletindeki bir okulda, bir öğretmen tarafından öğrencilere hat sanatı çiziminin ev ödevi olarak verilmesi sonrasında, velilerden gelen tepki ve tehditler üzerine, okulda eğitime bir gün ara verildi.



Augusta kentindeki Riverheads Lisesi, öğrencilerin velilerinden gelen telefonlardan ve yaşanan olayın medyaya yansımasının ardından, "güvenlik gerekçesiyle" eğitime bir gün ara vereceğini duyurdu.



Okulun çevresinde polis güvenlik önlemleri alırken, Augusta Okullar Birliği de daha sonra bir açıklama yayımlayarak, eğitime bir günlük aranın ilçedeki tüm okulları kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.



Washington'a yaklaşık iki saat mesafede bulunan Augusta da dünya dinleri hakkındaki bir dersin parçası olarak verilen hat sanatı ev ödevinde öğretmen Cheryl LaPorte, öğrencilerinden hat sanatını denemelerini istedi.



LaPorte, hat sanatının inceliklerini göstermek ve öğrencilerin konu hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak için bir kağıda "Kelime-i şehadet"i Arapça orijinaliyle yazarak, altına, "Bu Arapça yazı, İslam inancına göre inanışın temel taşı. Aşağıdaki boşluğa el yazısıyla bunu kopyalamaya çalışın" şeklinde ödev verdi.



ABD medyasında yer alan haberlere göre, birçok veli bu ödevin çocuklarının İslam dinine yönelmesi için bir çaba olarak yorumladı.



Kimberley Verdon isimli bir veli, "Böyle bir ev ödevi verilmesi karşısında şok oldum. Çocuğumu açıkça İslam'a çekmeyi hedefliyordu" dedi.



Haberlerde, öğretmen LaPorte'un soruyu kendisi hazırlamadığı ve doğrudan dünya dinleri üzerine standart bir okul kitabından kopyaladığı bilgisi yer aldı.



Augusta Okulları Birliği de açıklamasında, ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda telefon ve e-posta aldıklarını bildirdi.



Açıklamada, "Hiçbir ders, herhangi bir dini görüşü ya da anlayışını empoze etmek üzere düzenlenmemiştir. Öğrenciler gerekli olduğu üzere farklı dünya dinlerini öğrenmeyi sürdürecekler ve dini metin içermeyen Arapça hat sanatı da kullanılmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.



Arap harfleri korkuttu



Ödevde şu ifadeler yer alıyordu: “İşte ‘shahada’. ‘İnanç’ kelimesinin Arapça yazılmış İslami karşılığı. Aşağıdaki boşluğa, el yazısıyla kopyalamaya çalışın. Bu size, kaligrafinin sanatsal karmaşıklığını açısından fikir verecektir.”

