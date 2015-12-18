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Amber Rose güneşin azizliğine uğrayınca dünyaya rezil oldu

32 Yaşındaki güzel oğlu Sebastian ile oyun oynarken güneşin azizliğine uğradı. Amber Rose kalçalarına koyduğu pedlerin güneş vurmasıyla belli olunca dünyaya rezil oldu

Amber Rose güneşin azizliğine uğrayınca dünyaya rezil oldu
 32 Yaşındaki güzel oğlu Sebastian ile oyun oynarken güneşin azizliğine uğradı. Amber Rose kalçalarına koyduğu pedlerin güneş vurmasıyla belli olunca dünyaya rezil oldu
Gösteri dünyasının kıvrımlı hatlarıyla tanınan ünlülerinden biri Amber Rose. Ancak önceki gün oğluyla parka giderken giydiği tayt yüzünden en gizli sırrı ortaya çıktı.

GÜNEŞ SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI

32 yaşındaki Amber Rose önceki gün Los Angeles'taki bir parkta oğlu Sebastian ile oyunlar oynadı. İşte o sırada biraz da "güneşin oyunuyla" daracık taytının altına yerleştirdiği kalça pedleri gözler önüne serildi. Böylece Amber Rose hakkında yıllardır sorulan "o iri kalça gerçek mi yoksa yapay mı" sorusunun cevabı da bulunmuş oldu.
Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ile yaşadığı ilişki sırasında gündemin ilk sıralarına yerleşen model Amber Rose, daha sonra da şarkıcı Wiz Khalifa ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamaya başladı.
Bir erkek çocuk sahibi olan Amber Rose, ayrıldığı sevgilisi Khalifa ile bir süre önce barıştı.










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Amber Rose
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