Altın Fiyatları - Çeyrek Altın Ne Kadar? - Bilezik Fiyatı ne kadar?

Yüzyıllardır ''inanılmaz derecede güzel'' olarak tanımlanan altının değeri sadece bu güzellikten kaynaklanmıyor elbette.Eski çağlardan bu yana sahip olduğu temel işlevleriyle en gözde metallerden biri altın.



Altın madeninin ilk olarak M.Ö. 4000 yıllarında doğu Avrupa'da bilinçli olarak çıkartıldığı düşünülür. Bundan önceki tarihlerle ilişkili bulgular ilginç bir şekilde altının sıradan bir madde olarak kullanıldığını gösterir. Doğu Avrupa'daki bazı kabilelerin altını bilinçli olarak çıkartıp, çeşitli dayanıklı eşyalar yapmak için kullanması M.Ö. 4000 yıllarına rastlar. Her ne kadar parayı Lidyalılar keşfetmiş olsa da, ticari olarak ilk değer kazandığı yer M.Ö. 3000 civarında Mısır olarak düşünülür.

M.Ö. 1000 civarında Güney Amerika'da bugün Peru olarak bildiğimiz bölgede yaşayan antik uygarlıklar bulunmaktaydı. Bu uygarlıklar altını bir takı olarak kullanmaya başlayan ilk insanlar olarak bilinmekte. Bu insanlar muhtemelen altından "beşi bir yerde" yapmıyordu ya da düğünlerde çeyrek altın takmıyorlardı ama altına yeni bir değer kazandırdıkları kesindi . Çin tarihine baktığımızda M.Ö. 1000 civarında altının devlet ticaretinde belirleyici unsur olduğu görülmektedir. Devletin yasal para birimi altın olarak ilk defa Çin'de belirlenmiş olan altın, bugün hala merkez bankamızda işlem gören bir kur konumunda!



Altının işlevleri

Ziynet eşyası olarak kullanımı, servet biriktirme ve değişim aracı oluşu, kolay işlenebilme özelliği, dayanıklılığı ve pek çok endüstri dalında (elektronik, uzay ve havacılık teknolojisi, tıp, dişçilik, dekorasyon ve mühendislik sektörlerinde) yaygın kullanımı teşkil etmektedir. Dünyada üretilen altının %60'ı mücevher, %15'i altın para, %11'i elektronik, %5 dişçilik, %3 madalya ve %6'sı da diğer sanayilerde kullanılmaktadır.

Doğada bulunan diğer pek çok elemente göre;katı,taşınabilir ve zehirleyici olmaması,az bulunmasına rağmen çıkarılmasının kolay olması, kolayca işenebilme özelliği taşıması, altının yüzyıllar boyunca para birimi olarak kullanılma nedenlerinden.

Para birimi olarak yüzyıllarca kullanılan altın-gümüş-bakır üçlüsünün lideri neden altın?

Altın ve gümüş ,ikisi çok yaygın değil ama bulmak da fazla zor değil. İkisinin de görece olarak düşük erime noktası var ve böylece bozuk para, külçe, takı haline getirilmesi kolay.

Gümüş havada çok ufak miktarda kükürtle temas eder etmez kararıyor. Onun için altına böyle özel bir değer veriyoruz. Ayrıca altın, parlak sarı renkte,gözalıcı yani. Tüm metaller ise, bakır dışında gümüş rengini taşıyor.

Bakır, havadaki nemle karşılaşınca yeşile dönüşüyor. İşte altını özel yapan nedenlerden biri daha.

Peki, nasıl oluyor da halen altın, para birimi olarak artık kullanılmıyor?

1973 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın, dolar ile altın arasındaki bağı koparması bir dönüm noktası oldu. O tarihten beri tüm para birimlerine dolar üzerinden değer biçildi.

Nixon’un bu kararı almasının gerekçesi, aslında oldukça basitti: ABD’nin altın stokları tükeniyordu.Bu da altınla ilgili problemin ana nedeni. Altının kaynağı ekonominin durumuna değil, maden ocaklarında çıkarılan stoklara bağımlı.

16. yüzyılda Güney Amerika ve geniş altın kaynaklarının keşfi ile altının değeri düştü; diğer herşeyin fiyatıysa arttı.

O günden beri sorun, bunun tam tersi. Altının arzı çok sınırlı. Örneğin 1930'deki Büyük Buhran’da altın stoklarını kullanan birçok ülke ekonomik krizden kaçabildi. Bunu yaparak basılı paraya değer kazandırdılar ve ekonomilerini canlandırdılar.

Altına olan talep, bazen çok çılgınca olabiliyor. Arzın sabit olması yüzünden de, altın fiyatları büyük iniş çıkışlar kaydedebiliyor.

Örneğin 2001 yılında 260 dolardan işlem gören 1 ons altın, 11 Eylül saldırıları sonrasında 1.921 dolara çıktı. Bu ve buna benzeri durumlarda iniş çıkışıyla değerli bir madde için pek de istikrarlı bir özellik değil.

Dünya'da ve Türkiye'de Altın

Dünya toplam işletilebilir altın rezervi 49.000 tondur. Rezervin %65′i dünya altın üretiminde ilk sıralarda yer alan Çin, G. Afrika, ABD, Avustralya ve Endonezya arasında paylaşılmaktadır. Dünya altın üretimi 2.700 ton civarında (2007) olup bu üretimin %46′sı bu beş ülkede yapılmaktadır.

Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Halen üretime hazır olan altın yataklarımızda 1 tonda 1,2 gr ile 12,65 gr arasında değişen miktarlarda altın bulunmaktadır. Buna göre işletilebilir altın rezervimiz metal bazında toplam 840 tondur. Jeolojik yapısı ve dünyadaki altın oluşum modellerine dayanılarak yapılan hesaplamaya göre Türkiye altın potansiyelinin 6.500 ton olduğu ve bu rezervle de dünyanın ikinci ülkesi haline gelebileceği tahmin edilmektedir.

Halen ülkemizde, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart ve Uşak/Eşme-Kışladağ'daki Altın İşletmelerinde altın üretimi yapılmaktadır.