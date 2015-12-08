Alo Bimer Şikayetim Nerede - Cimer başvuru ve Cimer giriş sayfası - Bimer Şİkayet Hatt - Cimer iletişim numaraları - Bimer başvuru

2006 Yılında kurulan ve başbakanlığa bağlı olarak çalışan Bimer vatandaşların haklarını şikayetlerini dinleyen çözüm olanakları sunan web sitesidir, sosyal medya veya çevremizde şikayet edeceğiniz her türlü sorun ile ilgilenilmektedir
Başbakanlığa bağlı olarak 2006 yılında kurula Bimer, birçok konuda vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışmış sanal bir web sitesidir. Açılımı Başbakanlık İletişim Merkezi olan Bimer, internet üzerinde aldığı talepleri, şikâyetleri ya da önerileri, belirli bir süre içerisinde inceleyip, konunun alakalı olduğu kuruluşa, üst yazısıyla veya çözüm önerisiyle birlikte ya da soruşturma açtırılması yaptırımlarıyla gönderip, pürüzün ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir kuruluş olmuştur. Bu kuruluş gibi çalışma şekliyle yeni bir merkez daha kurulma aşamasında.
Tam adıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan Cimer, Bimer gibi bir kuruluş amacına sahip. Cimer de aynen Bimer ‘in yaptığı gibi, bir halkla ilişkiler merkezi gibi hareket edecek. Gelen sorunlara ve şikayetlere Bimer gibi çare arayacak olan Cimer, hem daha üst kurum olması sebebiyle yaptırımı daha fazla olan bir kuruluş olmanın yanında Bimer ‘in yükünü de hafifletmeyi planlıyor. Cimer’e yapılan başvurular, alanında uzman kişilerce incelenerek, gerekli görülen öneriler, üzerinde Cumhurbaşkanlığı amblemi olan kâğıtlar(ki buna antetliya da başlıklı kâğıt da deniliyor) gerekli bakanlıklara iletilerek çözüm bulunmaya çalışılacak. Cimer’ in halk arasında daha yeni yeni duyulmaya başlaması, Cimer nedir, Cimer kullanıcı girişi ve Cimer başvuru gibi birçok konuda merak uyandırıyor. Şu an ayrı bir web sitesi olmayan Cimer’e www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Cimer’e başvuru için, bu site harici herhangi bir siteye üyelik gerekmiyor. Siteye giriş yaptığınız takdirde, ekstra hiçbir işlem yapmadan direk Cimer’le iletişim kurabilirsiniz.
Cimer başvuru ve Cimer sorgulama için Tıklayınız
Tam adıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan Cimer, Bimer gibi bir kuruluş amacına sahip. Cimer de aynen Bimer ‘in yaptığı gibi, bir halkla ilişkiler merkezi gibi hareket edecek. Gelen sorunlara ve şikayetlere Bimer gibi çare arayacak olan Cimer, hem daha üst kurum olması sebebiyle yaptırımı daha fazla olan bir kuruluş olmanın yanında Bimer ‘in yükünü de hafifletmeyi planlıyor. Cimer’e yapılan başvurular, alanında uzman kişilerce incelenerek, gerekli görülen öneriler, üzerinde Cumhurbaşkanlığı amblemi olan kâğıtlar(ki buna antetliya da başlıklı kâğıt da deniliyor) gerekli bakanlıklara iletilerek çözüm bulunmaya çalışılacak. Cimer’ in halk arasında daha yeni yeni duyulmaya başlaması, Cimer nedir, Cimer kullanıcı girişi ve Cimer başvuru gibi birçok konuda merak uyandırıyor. Şu an ayrı bir web sitesi olmayan Cimer’e www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Cimer’e başvuru için, bu site harici herhangi bir siteye üyelik gerekmiyor. Siteye giriş yaptığınız takdirde, ekstra hiçbir işlem yapmadan direk Cimer’le iletişim kurabilirsiniz.
Cimer başvuru ve Cimer sorgulama için Tıklayınız