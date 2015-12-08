Alo Bimer Şikayetim Nerede - Cimer başvuru ve Cimer giriş sayfası - Bimer Şİkayet Hatt - Cimer iletişim numaraları - Bimer başvuru

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2006 Yılında kurulan ve başbakanlığa bağlı olarak çalışan Bimer vatandaşların haklarını şikayetlerini dinleyen çözüm olanakları sunan web sitesidir, sosyal medya veya çevremizde şikayet edeceğiniz her türlü sorun ile ilgilenilmektedir

08 Aralık 2015 Salı 14:47