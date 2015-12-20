Alnından vurulmak istenen Binbaşı'dan silah arkadaşlarına mesaj var

Cizre, Silopi, Sur, Silvan ve Nusaybin başta olmak üzere Güneydoğu'daki birçok ilçede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

KESKİN NİŞANCI SİLAHIYLA ALNINDAN VURMAK İSTEDİLER

PKK'lıların kazdığı hendeklerle kurdukları barikatlar birbir yok edilirken, akerleriyle birlikte kol kola çatışmalara katılan Binbaşı Muharrem Şirin, PKK'lıların 2 bin metre menzili olan keskin nişancı silahı Kanas'la alnından vurulmak istendi, kurşun kulağına isabet etti. Binbaşı Şirin'i, tedavi gördüğü hastanede silah arkadaşları yalnız bırakmadı.

DOĞRUDAN KOMUTANI HEDEF ALDILAR

Askerlerinin başından ayrılmayan Binbaşı Şirin, halka zarar gelmemesi, teröristlerle sade vatandaşın birbirine karıştırılmaması için askerlerinin çok dikkatli davranmalarını istedi. Binbaşının halka yaklaşımından rahatsız olan teröristler, doğrudan komutanı hedef almaya başladılar.

ÇATIDAN ATEŞ ETTİLER

Geçen salı günü Cizre’de meydana gelen çatışmalar sırasında, Binbaşı Muharrem Şirin’i hedef alan bölücü örgüt mensupları, “suikast silahı” olarak bilinen ve 2 bin metreden etkili olan Kanas silahıyla Binbaşı Şirin’i hedef aldı. Çatıya yerleşen bölücü örgüt militanı askerleriyle birlikte olan komutana ateş etti.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Teröristin alnından vurmak üzere hedef aldığı Binbaşı Şirin’in o an yaptığı bir hareket onu şehit olmaktan büyük bir şans eseri olarak kurtardı. Şirin, sol kulağından vuruldu.

ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

İlk tedavisinin Şırnak Askeri Hastanesi’nde yapılmasının ardından Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Kulağı parçalanan Binbaşı Muharrem Şirin’i ameliyatı sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki devre arkadaşları da yalnız bırakmadı.

TERÖRİSTLER ÜZÜLSÜNLER, GELİYORUM

Binbaşı Şirin’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak için hastanede toplanan devre arkadaşları, gruplar halinde toplu fotoğraf da çektirdi. Fotoğraf, binbaşıyı ziyaret eden askerler tarafından Sözcü'den Saygı Öztürk'e ulaştırıldı. Askerler “Arkadaşımızın sağ kalması dolayısıyla hepimizde oluşan sevinç ve gururu teröristler görüp üzülsün istedim” dedi.

Başta devre arkadaşları olmak üzere eş ve çocuklarının kendisini hastanede ziyaret etmesinden son derece duygulanan Şirin, “Çıkar çıkmaz hemen geçici görev bölgem olan Cizre’ye gidip taburuma kumanda etmeyi sürdüreceğim. Böyle günlerde askerlerimden ayrı kaldığım için üzgünüm. Arkadaşımız Serkan Has’ın şehit edilmesi de hepimizi kahretti” diye konuştu.