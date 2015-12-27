Alkollü araç kullananlar yandı! İşte 2016'da alkollü araç kullanmanın cezası!

Yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin Trafik Ceza Rehberi kitapçığını TŞOF olarak bastırıp ülke genelinde bulunan 706 şoförler odasına gönderdiklerini anlatan Fevzi Apaydın, “Yıl içerisinde alkollü araç sürücüleri artık istedikleri gibi rahat olamayacak. Çünkü her defasında yazılacak olan cezalar değişiyor. 2016 yılında ilk defa alkollü araç kullanan sürücüye 844 lira, ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 1058 lira, 3 ve sonrası için alkollü araç kullanan sürücülere ise 1698 lira para cezası yazılacak." dedi.







'ALKOLMETRE KULLANMAYANLARA 2BİN 415 TL CEZA'



Ticari araç sürücüleri ve kamu hizmetinde çalışan sürücülerin alkollü olarak trafiğe çıkmaları tümüyle yasaklanmış olup hususi otomobil sürücüleri için 0,50 promil üzerinde alkollü araç kullanırlarsa işlem yapıldığını vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti: "2015 yılında uygulamaya konulan düzenleme ile alkol ölçümünde teknik cihazlar kullanılmasının sürücü tarafından red edilmesi, alkolmetreye üflenilmemesi halinde 2.288 TL olan ceza 2.415 TL idari para cezası uygulanacak. En önemlisi sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınarak araç sürücüsü araç kullanmaktan men edilecek. Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üstünde alkollü olduğu tespit edilen araç sürücülerine ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılarak adli mercilere sevk edilecek ve en az 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye sevk edilecekler."







'EHLİYETLERE EL KONULUYOR'



Alkollü araç kullanana her defasında 20 ceza puanı kesildiğini belirten Fevzi Apaydın, şu ifadeleri kullandı: "Alkollü araç kullanan sürücülerin geriye doğru 5 yıl içerisinde 1'inci defada 6 ay, 2'nci defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasına 5 yıl mahkemelerce, sürücüler araç kullanmaktan men ediliyor. Ayrıca, Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 199 TL ceza yazılacak. Hız sınırını aşanlara ise yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak 199 TL, yüzde 30’dan fazla aşanlara ise 412 TL ceza yazılacak. Yine emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamanın cezası ise 92 TL olarak uygulanacak. Ayrıca yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park edenlere ise yine 92 TL ceza uygulanacak."

