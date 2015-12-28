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Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven skandalı

İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir AVM'ye alışveriş yapma amacı ile gelen bir ailenin çocuklarından birinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı, bu sırada ne bir güvenlik görevlisi nede sağlık ekibi yardıma gitmedi

Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven skandalı
 İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir AVM'ye alışveriş yapma amacı ile gelen bir ailenin çocuklarından birinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı, bu sırada ne bir güvenlik görevlisi nede sağlık ekibi yardıma gitmedi

Hafta sonu Anadolu yakasında lüks bir alışveriş merkezinde yaşananlar AVM'lerin güvenliğini bir kez daha sorgular hale getirdi. 

Cumartesi akşamı alışveriş yapmak üzere gelen bir aile yürüyen merdivenlere bindi. Bu esnada çocuklarının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Bu olaya hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmedi. Herhangi bir sağlık görevlisi de olay yerine gelmedi.

Aile kendi imkanlarıyla yürüyen merdiveni kendileri durdurdu. Daha sonra bir mağaza müdürü "Çocuğun ayakkabısını biz alalım" diye teklifte bulunmuş. 

Yaşanan bu hadise AVM'lerin ne kadar güvenli olup olmadıkları sorusunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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