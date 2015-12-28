Aksaray’da inanılmaz kaza tam 11 araç birbirine girdi

Konya yolunda bir aracın takla attığı ihbarını alan polis, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri kaza yerine çıkış yaptı. Olay yerinde 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Ancak yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle kaza yerinde zincirleme kaza meydana geldi. Buzlu yolda kayan araçlar şarampole ve yolda duran polis, jandarma ve ambulansa çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen diğer ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans şoförü Akif Baykan (43), trafik kazası haberini alınca yola çıktıklarını belirterek "Jandarma polis aracına çarpmış, servis aracı başka bir araca çarpmış. Biz emniyet şeridine aracı çektik. Yaralıları alırken bir fren sesi geldi. Biz arabadan inmiştik. Gelen araba bizim ambulansa çarptı. Ambulans takla attı. O sırada yolun buzlu olmasından dolayı 8-10 araç daha aynı kazaya karıştı” dedi.

Kaynak : İHA