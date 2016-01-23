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Akıllı Telefon Mobil Uygulama Servisi Tubidy Mp3 İndir Müzik Video İndir

Özellikle akıllı telefon ve bilgisayarlar için müzik ve video indirmenin ücretsiz rahat yolu Tubidy Mp3 ile oldukça kolay, Akıllı Telefon Mobil Uygulama Servisi Tubidy Mp3 İndir Müzik Video İndir hakkında tüm bilgilere haberimiz detayından ulaşabilirsiniz

Akıllı Telefon Mobil Uygulama Servisi Tubidy Mp3 İndir Müzik Video İndir

 Tubidy ile müzikler video klipler birbirinden komik videoları telefona yüklemek artık çok kolay Tubidy sayesinde cep telefonumuzun desteklediği formatta video klip ve mp3 müzik indirmek tek tıkla mümkün oluyor öncelikle yapmamız gereken tubidy nin her geçen gün yenilenen dev müzik arşivi için Tubidy.mobi uygulamasını akıllı telefonumuza yüklemekle işe başlıyoruz daha sonra karşımıza çok kısa sürede kayıt formunu dolduracağımız bir üyelik ekranı geliyor tubidy üye olmak için yazının devamını okuyunuz...


Son günlerde en çok indirilen müzik listesini yenileyen tubidy müzik indir sitesinde birbirinden güzel yaza damgasını vuracak yepyeni müziklerle karşınızda.Tubidy müzik arşivine yepyeni müzikler eklendi Demet Akalının Son Çıkan Albümü Pırlanta Tubidy ile İndir.Tubidy Mp3 İndir yenilikleri ile kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor işte Tubidy mo3 indirmenin püf noktaları.Tubidy için dünyanın gözbebeği demek abartı olmaktan çıktı nedenmi?

Mobil cihazlar için geliştirilmiş hizmetlerin arasında en iyi müzik ve video indirme servisi Tubidy'dir.Birçok kullanıcı ilk defa duyuyor olabilir, Tubidy nedir, nasıl kullanılır? Tubidy bir Youtube sağlayıcısı gibidir. Youtube'deki videoları ve müzikleri direkt olarak indirmeye yarayan bir mobil sitedir. Tubidy Mp3 Müzik indirme işlemleri yasal mı ? İndirdiğiniz müzik veya video kliplerin sizler için sakıncası varmı ?Youtubenin uydusu olarakta bilinen tubidy sitesi günümüz akıllı telefon kullanıcılarının en çok tercih ettiği mobil müzik indirme sitelerinden biridir. Tubidy sitesinin kullanımı o kadar kolaydırki bir kez kayıt olmanız dev bir müzik arşiviniz olmasıyla aynı anlama gelir nasılmı? işte bunun cevabını sizler için derlediğimiz makalemizde bulabilirsiniz. Youtube'deki videoları ve müzikleri direkt olarak indirmeye yarayan bir mobil sitedir. Tubidy ile nasıl müzik indirilir?

Tubidy sitesinin kullanımı o kadar kolaydırki bir kez kayıt olmanız dev bir müzik arşiviniz olmasıyla aynı anlama gelir nasılmı? işte bunun cevabını sizler için derlediğimiz makalemizde bulabilirsiniz. Youtube'deki videoları ve müzikleri direkt olarak indirmeye yarayan bir mobil sitedir. Tubidy ile nasıl müzik indirilir?

Tubidy.mobi Sitesinde Günün En Çok İndirilen Ve Dinlenen Yerli Ve Yabancı Hit Parçaları

Sıla Hediye

Gökhan Türkmen / Sen İstanbul'sun

Gökhan Tepe / Gelsen de anlatsam

Emir / Bi'ağla

Bengü / Feveran

Gülden Mutlu / Yatsın yanıma

Yalın / Bir bahar akşamı

Sevyn Streeter - How Bad Do You Want It

Taylor Swift - Blank Space

Armand Van Helden - My My My

Iggy Azalea - Work

Tove Lo - Hippie Sabotage Remix

Tubidy nasıl çalışır? Bu işi yapan benzer birkaç site daha vardır. Ancak mobil cihazlardan erişimleri çok daha zordur. Tubisy ise sadece mobil cihazlar için üretilmiştir. Youtube'deki videoyu bulut havzasında işeyerek mp4 ve mp3 formatlarına sokar. Geçici olarak oluşturduğu bir link ile de cihaza indirilmesini sağlayacaktır. Çok pratik bir uygulamadır. Videoyu işleme süresi yaklaşık 3 veya 10 saniye arasında değişir. En iyi yönü de mp3 formatında indirdiği dosyanın çok küçük boyutlarda olmasıdır. Birçok kullanıcı bu sayede istedikleri kadar müziği indirebilirler. Üyelik veya herhangi bir ücret ödemesi gerektirmez. Herkese açık bir şekilde sunulmaktadır. Dileyen kişiler tubidy.mobi sitesinden hizmete erişebilirler. Android cihazlar için Google Play Store'da uygulaması da mevcuttur. Uygulama ile çok daha kolay bir şekilde kullanılabilecektir. iTunes'te ve Windows Phone marketinde yüklü değildir. Ancak bu cihazlar da tarayıcı ile siteyi kullanabilecektirler. Site tamamen mobil uyumludur.

Tubidy ücretsiz müzik indirmek veya dinlemek yasal mıdır? Tubidy bir müzik sunucusu değildir. Yani kendi sisteminde kayıtlı olan herhangi bir müzik yoktur. Sadece aracı bir sitedir. Youtube'de yüklü videoları indirmeye yarar ve bu yasalara aykırı değildir. İndirilen müzikler sadece dinlemek amaçlı tutuluyorsa ve 24 saat içinde tekrar siliniyorsa kullanıcı için de herhangi bir sorun olmayacaktır. Zaten Youtube'ye yüklenen müziklerin koruyucu telif hakkı yoktur, yükleyen kişi mesuldür.  Eğer yukarıdaki şartları yerine getirerek müzik indiriyor, dinliyorsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Tubidy sitesinin kendisi de zaten bu şartları kabul ettiğinizi varsayar ve müzik indirmenize imkan sağlar. Youtube'ye yüklenen müziklerin türü de videodur. Bu yüzden her birinin işlenmesi gerekecektir. Tubidy'e benzer şekilde hizmet veren ancak sadece bilgisayarlar ile ulaşılabilen siteler de mevcuttur. Bu siteler Tubidy'nin türevidir. İlk olarak Tubidy sitesi bu amaçla kurulmuştur. Kullanımı oldukça kolaydır. Türkçe olmasa bile bütün butonlar anlaşılırdır ve zaten birkaç tanedir.
Tubidy.mobi sitesinden istediğim kadar müzik indirebilir miyim? Tubidy sitesinin herhangi bir kısıtlaması yoktur. Siteyi gün içerisinde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Cep telefonuna müzik, video indirirken sorun yaşan kişiler öncelikle depolama alanını kontrol etmelidirler. Tubidy'nin herhangi bir indirme sınırı yoktur. Eğer 1 GB alan varsa, 1 GB müzik indirilir; 10 GB ise 10 GB. İndirilen müzikler çok az yer kaplamaktadır. Android uygulaması ile müzik indirilirken bazı videolarda indirme kalitesi seçilebilmektedir. Ancak müziğin kalitesi Youtube'deki ile aynı olmamaktadır. Cep telefonlarına optimizeli olduğu için kalite düşmektedir. Yinede ortalama bir kalitede müzik indirilebilir. Youtube arşivinin kullanılıyor olması Tubidy'nin en büyük avantajı. Youtube'de milyarlarca video vardır. Aranılan her müzik bulunabilir. Böylesi bir arşivi kullanmak oldukça akıllıca. Tubidy, Youtube tarafından engellenmemiştir. Youtube tarafından hiçbir sorun yaşamadan uzun zamandır kullanılabilmekte. Site, sundukları hizmet için herhangi bir ücret veya reklam geliri talep etmemekte. Kullanıcılar diledikleri gibi siteye erişebilirler. Android cihazı olan kişiler mutlaka Tubidy uygulamasını indirmeliler. Çok daha kolay kullanılabiliyor ve çok daha hızlı indirme işlemleri var. Mobil cihazlar için senelerdir hizmet veren müzik ve video indirme sitesi Tubidy tamamen ücretsizdir. Siteyi kullanırken herhangi bir zorluk yaşanmaz. Anlaşılır şekilde, mobil ekranlara göre geliştirilmiştir.

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