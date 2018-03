Akıllı Telefon Mobil Uygulama Servisi Tubidy Mp3 İndir Müzik Video İndir

Son günlerde en çok indirilen müzik listesini yenileyen tubidy müzik indir sitesinde birbirinden güzel yaza damgasını vuracak yepyeni müziklerle karşınızda.Tubidy müzik arşivine yepyeni müzikler eklendi Demet Akalının Son Çıkan Albümü Pırlanta Tubidy ile İndir.Tubidy Mp3 İndir yenilikleri ile kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor işte Tubidy mo3 indirmenin püf noktaları.Tubidy için dünyanın gözbebeği demek abartı olmaktan çıktı nedenmi?



Tubidy nasıl çalışır? Bu işi yapan benzer birkaç site daha vardır. Ancak mobil cihazlardan erişimleri çok daha zordur. Tubisy ise sadece mobil cihazlar için üretilmiştir. Youtube'deki videoyu bulut havzasında işeyerek mp4 ve mp3 formatlarına sokar. Geçici olarak oluşturduğu bir link ile de cihaza indirilmesini sağlayacaktır. Çok pratik bir uygulamadır. Videoyu işleme süresi yaklaşık 3 veya 10 saniye arasında değişir. En iyi yönü de mp3 formatında indirdiği dosyanın çok küçük boyutlarda olmasıdır. Birçok kullanıcı bu sayede istedikleri kadar müziği indirebilirler. Üyelik veya herhangi bir ücret ödemesi gerektirmez. Herkese açık bir şekilde sunulmaktadır. Dileyen kişiler tubidy.mobi sitesinden hizmete erişebilirler. Android cihazlar için Google Play Store'da uygulaması da mevcuttur. Uygulama ile çok daha kolay bir şekilde kullanılabilecektir. iTunes'te ve Windows Phone marketinde yüklü değildir. Ancak bu cihazlar da tarayıcı ile siteyi kullanabilecektirler. Site tamamen mobil uyumludur.



? Tubidy bir müzik sunucusu değildir. Yani kendi sisteminde kayıtlı olan herhangi bir müzik yoktur. Sadece aracı bir sitedir. Youtube'de yüklü videoları indirmeye yarar ve bu yasalara aykırı değildir. İndirilen müzikler sadece dinlemek amaçlı tutuluyorsa ve 24 saat içinde tekrar siliniyorsa kullanıcı için de herhangi bir sorun olmayacaktır. Zaten Youtube'ye yüklenen müziklerin koruyucu telif hakkı yoktur, yükleyen kişi mesuldür. Eğer yukarıdaki şartları yerine getirerek müzik indiriyor, dinliyorsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Tubidy sitesinin kendisi de zaten bu şartları kabul ettiğinizi varsayar ve müzik indirmenize imkan sağlar. Youtube'ye yüklenen müziklerin türü de videodur. Bu yüzden her birinin işlenmesi gerekecektir. Tubidy'e benzer şekilde hizmet veren ancak sadece bilgisayarlar ile ulaşılabilen siteler de mevcuttur. Bu siteler Tubidy'nin türevidir. İlk olarak Tubidy sitesi bu amaçla kurulmuştur. Kullanımı oldukça kolaydır. Türkçe olmasa bile bütün butonlar anlaşılırdır ve zaten birkaç tanedir.