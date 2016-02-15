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Akıllı telefon LG G5 satış fiyatı ve teknik özeliikleri hakkında detaylı bilgi

LG G5 Teknik Özеlliklеri - Türkiye Satış Fiyаtı ve Çıkış Tаrihi - Lg G5 2 Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en son dаkikа bilgilеri ile 15 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi tаrihindе yаyınlаnаn hаbеrimizdе. LG firmаsı G sеrisiylе yаkаlаdığı bаşаrıyı dеvаm еttiriyоr. Son оlаrаk G4 ile yüksеk satış rаkаmlаrınа ulаşаn LG şirkеti yеni mоdеli G5 için çаlışmаlаrını sürdürüyоr. G5 nе zaman çıkаcаk ve teknik özеlliklеrinin bilgisini sizlеr için bir аrаyа gеitrdik

Akıllı telefon LG G5 satış fiyatı ve teknik özeliikleri hakkında detaylı bilgi

 LG G5 Teknik Özellikleri duyruldu.LG firması G serisiyle yakaladığı başarıyı devam ettiriyor. Son olarak G4 ile yüksek satış rakamlarına ulaşan LG şirketi yeni modeli G5 için çalışmalarını sürdürüyor. G5 ne zaman çıkacak ve teknik özelliklerinin bilgisini sizler için bir araya geitrdik. Türkiye Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi belli olan LG G5 ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle...


LG G5 Teknik Özellikleri 

LG yeni akıllı telefonu LG G4'ü tanıtmıştı. Önümüzdeki sene ise LG G5 tanıtılacak. Şimdiden bu LG G5 tasarımları ise yayınlanmaya başladı. Bir konsept sitesindeki uva7 dance isimli kullanıcı tarafından hazırlanan görselde LG G5, Galaxy S6 Edge gibi kavisli ekrana sahip. 6.4 mm kalınlığındaki konsept model oldukça ilgi çekici bir tasarıma sahip. 



LG G5 NE ZAMAN ÇIKACAK?


LG'nin amiral gemisi G5'in 2015 yılı içerisinde tanıtılacağı belirtiliyor. Eylül ayında tanımını gerçekleşecek olan LG G5'in satış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede G5'in satış tarihinin 2016 yılına sarkabileceği belirtiliyor.



LG G serilerinde kullanılan kavisli ekranın G5'te de kullanacağı belirtiliyor. Kullanıcılara farklı bir deneyim sunan kavisli ekran özelliği G5 modellerinde de yer alacak. Kullanıcılar kavisli ekranları oldukça beğeniyorlar ve günlük hayatta özellikle bildirim anlamında etkin bir şekilde kullanıyorlar. OLED ekranların sadece o kısımları enerji çektiği içinde bu ürünler kullanıcıların şarjlarının korunmasına da yardımcı oluyorlar.



Yeni yayınlanan LG G5 konseptlerine göre, Güney Koreli teknoloji devi de yeni telefonu G5'te kavisli ekran kullanacak. G5 hakkında internete sızdırılan fotoğraflar haberimizde yer almaktadır.
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