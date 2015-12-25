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AK Parti 900 sandık için suç duyurusunda bulundu

7 Haziranda gerçekleşen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile 900 sandık için suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti 900 sandık için suç duyurusunda bulundu
 7 Haziranda gerçekleşen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile 900 sandık için suç duyurusunda bulunuldu

AK Parti, 7 Haziran seçimleri sonrasında 900 sandıkta usülsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

900 SANDIK İÇİN SUÇ DUYURUSU

Suç duyuruları Ağrı, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Van'daki 900 sandık için yapıldı. Suç duyurusu dilekçelerinde iki nokta dikkat çekti.

HDP'NİN İSMİ VERİLMEDİ AMA...

HDP'nin açık açık isminin verilmediği dilekçede, "İsmi herkeçse malum bir siyasi parti, PKK'nın baskısıyla sandık görevlilerini organize ve kasıtlı olarak kullanmış ve seçime şaibe karıştırılmıştır" denildi. Suç duyurusu dilekçesinde sandık görevlilerinin paralel yapı tarafından finanse edildiği de iddia edildi ve sadece sandık görevlileri değil, bazı güvenlik güçlerinin de bu örgütte yer aldığı ve usülsüzlüğe imkan verdiğine dikkat çekildi.

Dilekçede sandık görevlilerine gelmeyen vatandaş yerine oy kullanma, oy kullanmayla gelen vatandaşlara engel olma, onların yerine örgüt üyelerinin oy kullanması suçlamaları yöneltiliyor.

HUKUKÇULAR ÖRNEK VERDİ

Kayıtlı seçmen sayısından fazla oy kullanıldığına dair belgeleri de mahkemeye sunan AK Parti hukukçuları örnekler de verdi.

221 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ağrı Patnos'ta 224 oy kullanıldı ve katılım oranı yüzde 101 oldu. 

27 davanın açıldığı süreçte resmi evrakta sahtecilik, görevini kötüye kullanma, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamaları yöneltiliyor.

Aysun Torun - Haberturk

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