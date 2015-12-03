Ahmet Davutoğlu ve Aliyev ortak açıklama yaptı!

Davutoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın açıklaması yapıyor.
- Aliyev şunları söyledi: Bütün meselelerde birbirimizin yanındayız. Birbirimizin yanındayız. Bu değişmez.
- Biz istiyoruz ki bölgede sulh olsun. Bütün ülkeler rahat yaşasınlar.
- İsteriz ki Türkiye daha güçlü olsun. Azerbaycan'ın da gücü artacaktır.
- Azerbaycan birliğini desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
- Şehirlerimiz, kentlerimiz, mescitlerimiz işgal altındadır.
- Azerbaycan'ın çok zengin gaz kaynakları vardır.
- Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya gazını gönderecektir
- Bizim esas ihraç yolumuz bellidir bu Türkiye'dir. Türkiye üzerinden diğer Avrupa ülkeleridir
- Türkiye ve Azerbaycan olarak gücümüze güç katarız, dostuz kardeşiz ve esas mesele de budur
- Türkiye ve Azerbaycan olarak her zaman birbirimizi destekleyip, birbirimizin yanında olacağız
- Biz dostuz, kardeşiz. Bütün meselerlerde birbirimizi destekleyeceğiz.
- Ben ne zaman Azerbaycan desem, Can Azerbaycan derim. Azerbaycan bizim canımızdır.
- Daha Konya'ya gitmedim. Ama manevi memleketimiz Bakü'ye geldik.
- Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'da Türkiye'de de 2 istikrarlı hükümet gücümüze güç katacak.
- Çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik her zaman olduğu gibi.
- Savunma sanayi alanında ortak çalışmalarımız devam edecek. Kafkasya ve çevre bölgelerde barışın sağlanması Türkiye -Azerbaycan ilişkilerine bağlıdır.
- Türkiye olarak tutumumuz açık ve nettir, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının tümü, bir santimetrekare dahi kalmayıncasına Azerbaycan'a ait olana kadar Türkiye Azerbaycan'a verdiği desteği sürdürecek
- Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için atılacak her adımı destekleyeceğiz.
- Azerbaycan'ın çıkarı neredeyse Türkiye orada olacaktır. Azerbaycan bayrağı neredeyse Türk bayrağı orada olacaktır.