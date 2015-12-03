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Ahmet Davutoğlu ve Aliyev ortak açıklama yaptı!

Davutoğlu, "Türkiye olarak tutumumuz açık ve nettir, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının tümü, bir santimetrekare dahi kalmayıncasına Azerbaycan'a ait olana kadar Türkiye Azerbaycan'a verdiği desteği sürdürecek" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu ve Aliyev ortak açıklama yaptı!

 Davutoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın açıklaması yapıyor.

 
  • Aliyev şunları söyledi: Bütün meselelerde birbirimizin yanındayız. Birbirimizin yanındayız. Bu değişmez. 
  • Biz istiyoruz ki bölgede sulh olsun. Bütün ülkeler rahat yaşasınlar. 
  • İsteriz ki Türkiye daha güçlü olsun. Azerbaycan'ın da gücü artacaktır. 
  • Azerbaycan birliğini desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
  • Şehirlerimiz, kentlerimiz, mescitlerimiz işgal altındadır. 
  • Azerbaycan'ın çok zengin gaz kaynakları vardır.
 
BİZİM İHRAÇ YOLUMUZ TÜRKİYE'DİR
 
  • Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'ya gazını gönderecektir
  • Bizim esas ihraç yolumuz bellidir bu Türkiye'dir. Türkiye üzerinden diğer Avrupa ülkeleridir
  • Türkiye ve Azerbaycan olarak gücümüze güç katarız, dostuz kardeşiz ve esas mesele de budur
  • Türkiye ve Azerbaycan olarak her zaman birbirimizi destekleyip, birbirimizin yanında olacağız
  • Biz dostuz, kardeşiz. Bütün meselerlerde birbirimizi destekleyeceğiz.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
 
  • Ben ne zaman Azerbaycan desem, Can Azerbaycan derim. Azerbaycan bizim canımızdır. 
  • Daha Konya'ya gitmedim. Ama manevi memleketimiz Bakü'ye geldik. 
  • Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'da Türkiye'de de 2 istikrarlı hükümet gücümüze güç katacak. 
  • Çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik her zaman olduğu gibi. 
 
TANAP PROJESİ, AVRUPA İÇİ DENGELERİ DE ETKİLEYECEKTİR
 
TANAP Projesi karşılıklı güvenle hayata geçirildi. TANAP Projesi'nin 2018'den önce bitirilmesi için anlaştık. Gece gündüz çalışacağız. TANAP Projesi, Avrupa içi dengeleri de etkileyecektir. Türkiye üzerinden enerji sevkiyatı en güvenli yol konumunda. Türkiye'nin kalkınması, Azerbaycan'ın kalkınmasıdır.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 2016'ın ilk yarısında hayata geçirilecek.Bu koridorun bir an önce gerçekleşmesi Bakü'yü Asya'nın en güzel limanları haline getirecek. Azerbeycan'ın kalkınması bizim kalkımamızdır. Türkiye'nin kalkınması Azerbaycan'ın kalkınmasıdır. Türkiye'nin 9 milyar dolarlık, Azerbaycan'ın 4 milyar dolarlık yatırımı var. Hedefimiz bu yatırımları 20 milyar dolara, 5 milyar dolar olan ticaretimizi 15 milyar dolara çıkarmak.
 
AZERBAYCAN'IN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI
 
  • Savunma sanayi alanında ortak çalışmalarımız devam edecek. Kafkasya ve çevre bölgelerde barışın sağlanması Türkiye -Azerbaycan ilişkilerine bağlıdır.
  • Türkiye olarak tutumumuz açık ve nettir,  Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının tümü, bir santimetrekare dahi  kalmayıncasına Azerbaycan'a ait olana kadar Türkiye Azerbaycan'a verdiği desteği  sürdürecek
  • Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için atılacak her adımı destekleyeceğiz.
  • Azerbaycan'ın çıkarı neredeyse Türkiye orada olacaktır. Azerbaycan bayrağı neredeyse Türk bayrağı orada olacaktır. 
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAhmet DavutoğluAzerbaycanAliyev
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