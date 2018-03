Ahmet Davutoğlu'ndan Putin'e çağrı! Tansiyonu düşürelim!

Davutoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Bakü'deki Zugulba Sarayı'nda heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve çevre bölgelerdeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.



Bu bağlamda milliyeti belli olmayan ancak Rusya 'nın açıklamaları sonrası bu ülkeye ait olduğu anlaşılan uçağın düşürülmesi konusunda da bilgi aktardığını ifade eden Davutoğlu, Türkiye 'nin bu tür konularda her zaman şeffaf ve açık bir politika sürdürdüğünü dile getirdi.

Dost, komşu ve büyük bir ortak olan Rusya'ya gelişmeleri soğukkanlı şekilde değerlendirmesi çağrısında bulunan Davutoğlu, "Türkiye, kendi sınırını korumuştur, herhangi bir şekilde hiçbir ülkeyi hedef alan şu ana kadar ofansif bir tavırda bulunmamıştır" diye konuştu.

Defalarca sınır ihlalleri olduğunu, her seferinde bu ihlalleri Rusya ile de diğer ilgili taraflarla da paylaştıklarının belirten Davutoğlu, angajman kurallarının da ilan edildiğine işaret etti.

“TOPRAKLARIMIZ VE HAVA SAHAMIZ KUTSALDIR”

Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti toprakları ve hava sahasının kutsal olduğunun altını çizdi.

Suriye krizinden en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, bu krizden daha fazla etkilenen ikinci bir ülkenin bulunmadığını kaydetti.

Dünya krizi seyrederken Türkiye'nin 8 milyar dolara yakın harcama ile 2 milyon mülteciyi misafir ettiğini anlatan Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi atıl bir tavır sergilerken ve kriz yaygınlaşıp insanlık trajedisine yol açarken, suskun kalanların krizin sorumluları olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'nin bir karış toprağında gözü olmadığının altını çizen Başbakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Ama başka ülkelerin de bizim sınırlarımıza, hava sahamıza saygı göstermesini beklemek, en tabii hakkımızdır. Türkiye, Rusya ile her konuyu görüşmeye hazırdır. Her konuyu en detaylı şekilde ele alırız. Her meselede farklı kanaatler, serdetsek de oturur, konuşuruz. Bu kanaatleri paylaşırız. Bir masa etrafında da konuşmaya hazırız. Bugün iki dışişleri bakanı Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Lavrov, AGİT toplantıları çerçevesinde Belgrad'da buluşacaklar. Orada da aynı görüşü dile getireceğiz. Her konuyu görüşürüz, müzakere ederiz. Müzakere etmeyeceğimiz tek şey Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin sınırları, egemenlik haklarıdır. Biz herkesin egemenlik hakkına saygı gösteririz herkesin de bize saygı göstermesini bekleriz."

PUTİN’E ÇAĞRI

Türkiye'nin İran'a, Suriye'ye, Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargolar konusunda aynı ilkeli tutumu sergilediğini belirten Davutoğlu, ekonomik ambargoların siyasi sorunların çözümünde bir katkıda bulunmayacağını söyledi.

Rusya'nın en zor zamanlarında Türkiye'nin bu ülkeye uygulanan ekonomik ambargoya katılmadığını anımsatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak bugün, Türkiye'nin hiçbir şekilde müsebbibi olmadığı bir kriz sebebiyle Rusya'nın Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulama kararı almasını da büyük çelişki olarak görüyoruz. Kendilerine, ekonomik ambargo uygulandığında bundan hoşnut olmayanlar, başkalarına da ekonomik ambargo uygulamamalıdır. Ayrıca ekonomik ambargo her iki tarafa da zarar verir. Hiçbir ekonomik ambargo tek taraflı işlemez. O açıdan bir kez daha Rusya'ya, bugün dahi söylemi, tansiyonu yükselten açıklamalar yapan Sayın Putin'e de buradan çağrıda bulunuyorum. Öncelikle söylem düzeyindeki tansiyonu düşürelim. Karşılıklı ithamlar yerine konuşma zemininde buluşalım. Sonra eğer olayın aslıyla nasıl olduğuyla ilgili bilgi almak istenirse bunları zaten paylaştık ama bir daha paylaşırız. Dünya da buna şahittir. Dünyada artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Hava ihlali nasıl oldu, aynı anda NATO kayıtlarında çevredeki üstlerde her yerde bellidir. Bunları tartışır, konuşuruz, tansiyonun düşmesi, söylem düzeyinde yapılan ithamların son bulması ve rasyonel iki komşu ülke olarak bir şekilde masa etrafında oturularak sorunların çözülmesi bizim tercih edeceğimizi yol ve yöntemdir."

Türkiye Rusya ilişkilerine sadece bu iki ülkenin ihtiyacı olmadığını ifade eden Davutoğlu, bu ilişkiye Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu, Karadeniz, Hazar ve birçok bölgenin de ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyi olmasının bütün bu bölgelerdeki, barış ve istikra katkıda bulunacağını kaydeden Davutoğlu, "Bu açından da bir kez daha bu çağrımızı yenilemek istiyorum. Ama bir şekilde asılsız ithamlarla Türkiye'ye yönelecek suçlamaları da kabul etmeyeceğimizi ve ne olursa olsun kimin tarafından gelirse gelsin hangi ülkeye ait olursa; Türk hava, kara, deniz sahasını tehdit edecek veya ihlal edecek hiçbir uygulamaya da taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuyu en şeffaf şekilde Cumhurbaşkanı Aliyev ile de paylaştıkları dile getiren Davutoğlu, Türkiye ile Azerbaycan'ın her meseleyi açık yüreklilikle konuştuğunu ve beraber ele aldığını sözlerine ekledi.