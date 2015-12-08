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Ağız ve Diş Sağlığını Doğru Koruma
Sağlıklı yaşam ve sağlık ağızla başlar. Sağlıklı olmanın en temel başlangıçlarından biri ağız ve diş sağlığı bakımı ve korunmasıdır. Sağlıklı bir ağız ve diş durumunuz varsa vücudunuz da genel olarak o kadar sağlıklı olur. Organların sağlıklı bir şekilde verimli çalışabilmesi için ağız ve diş sağlığının durumu önemlidir. Ağızda oluşan her türlü mikrop, bakteri, enfeksiyon vücudunuza yayılır ve genel bağışıklık sisteminizi de zayıflatır.
08 Aralık 2015 Salı 13:17
Sağlıklı yaşam ve sağlık ağızla başlar. Sağlıklı olmanın en temel başlangıçlarından biri ağız ve diş sağlığı bakımı ve korunmasıdır. Sağlıklı bir ağız ve diş durumunuz varsa vücudunuz da genel olarak o kadar sağlıklı olur. Organların sağlıklı bir şekilde verimli çalışabilmesi için ağız ve diş sağlığının durumu önemlidir. Ağızda oluşan her türlü mikrop, bakteri, enfeksiyon vücudunuza yayılır ve genel bağışıklık sisteminizi de zayıflatır.
Bu yüzden ağız bakımı çok önemli bir yer tutar. Ağız ve diş sağlığınız için onu korumanız günlük bakımını ihmal etmemeniz gerekmektedir. Ağız ve diş sağlığı bakımı her şeyden önce bir alışkanlık gibidir ve öncelikle çocukluk yaşta öğretilmeli ve bu alışkanlığı çocuklara aşılamalısınız bu sayede bir ömür boyu ağız ve diş sağlığını koruyabilirler. Diş Hekimi Pertev Kök demir, 17-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda diş sağlığını korumanın yollarını anlattı.
Ağız ve diş sağlığı nasıl korunmalıdır uzmanların genel cevabı şu şekilde oluyor. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemeli, sağlıklı beslenme tarzı benimsenmeli, Her gün detaylı ve düzenli ağız bakımı yapılmalı, Diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi ve gargara kullanılmalı şeklinde sıralanıyor. Bu hususlara dikkat ederek öncelikli olarak ağzınızın ve dişlerinizin her zaman için hijyenik kalmasını ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:AğızDişPertev Kö Demir
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