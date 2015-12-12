Adana halkına nefes aldıran haber "Seri Tecavüzcü" olarak adlandırılan sapık yakalandı

Adana'da bir hafta içerisinde 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen 28 yaşındaki Devran K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Cinsel istismar suçundan yattığı cezaevinden 5 ay önce firar eden Devran K.'nın bu çocukların dışında 5 çocuğa daha tacizde bulunduğu ancak girişim aşamasında kalması nedeniyle ailelerin şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

KIZ ÇOCUĞU AĞLAYINCA KAÇTI

Merkez Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu Mahallesi'nde 5 Aralık'ta Suriyeli 11 yaşındaki M.T., Cevdet A.'nın evinin avlusunda cinsel istismara uğradı. Polis ekipleri soruşturmayı yürütürken, aynı kişi olduğu belirlenen şüpheli bir gün sonra 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kız çocuğunun ağlama sesini duyan Cevdet A., müdahale edince taciz şüphelisi kaçtı. Şüphelinin yine bir hafta önce de bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği saptandı.

DNA'DAN TESPİT EDİLDİ

Seri cinsel tacizler üzerine polis ekipleri bölgeye ablukaya aldı. Olay yerinde elde edilen sperm örneklerindeki DNA örnekleri ile arşivlerdeki veriler karşılaştırdı. Yapılan inceleme sonucu seri tecavüzcünün aynı suçtan 5 yıl hapse mahkum olup cezaevinde yatan ve 5 ay önce izinli çıkıp bir daha dönmediği belirtilen Devran K. olduğu saptandı.

Devran K.'nın fotoğrafını olayın mağdurlarına gösteren polis, teşhis yaptırdı. Devran K.'yi yakalamak için bir haftadan beri geceli gündüzlü çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin ailesine ulaştı.

AİLESİ EVDEN KOVMUŞ

Çocuklarının 5 aydan bu yana cezaevi firarisi olduğunu belirten yakınları, 2 aydan bu yana görüşmediklerini belirterek, onu evlatları gibi görmediklerini, eve 2 ay önce gelince onu kovduklarını. bir daha görmediklerini söyledi. Devran K.'nin saklanabileceği terk edilmiş bina, park ve bahçeleri araştıran ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesinde bir akrabasının evine gittiğini belirlerdi.

5 ÇOCUĞU DAHA TACİZDE BULUNMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Devran K.'nın saklandığı akrabalarının evine baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmak isteyen Devran K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Devran K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrılan olayın mağdurları tarafından teşhis edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonrasında Devran K.'nın 3 çocuğun yanı sıra 5 çocuğa daha cinsel tacizde bulunduğu, bunun girişim aşamasında kaldığı için ailelerin de şikayetçi olmadığı anlaşıldı. Devran K., ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

EVİNİN ETRAFINI TELLE ÇEVİRDİ

Tecavüz şüphelisinin yakalandığını öğrenen mahalle sakinleri, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Olayın meydana geldiği evin sahibi Cevdet A., "Benim hiç alakam yokken evim kullanıldı. Bu durum beni çok rahatsız etti. Evin etrafına dikenli tel çektirip, korkuluk yaptırıp, kamera kurdurdum.

Gece gündüz demeden araştırma yapıp sapığı yakalayan polisimize teşekkür ediyoruz" dedi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri, "Çocuklarımızı sokağa bırakamaz olmuştuk. Kendimizden bile korkuyorduk, şimdi rahat bir nefes aldık" diye konuştu.